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szántó dávid

Szántó Dávid volt sportriporterből helyettes államtitkár lehet

1 órája
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Az egykori úszó, a Telesport volt kommentátora az úszószövetség nemzetközi igazgatói székét hagyja ott, hogy szerepet vállaljon a sportállamtitkárságon. A 2027-es budapesti vizes világbajnokságon már új szerepkörben vehet részt a szervezésben – tudta meg az Index.
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Az Index információja szerint hamarosan új vezető érkezik a Pósfai Gábor belügyminiszter irányítása alá tartozó, Kálnoki Kis Attila vezette sportállamtitkárságra, Szántó Dávid helyettes államtitkár lesz. Hogy Szántó mely területekért felel majd, egyelőre nincs pontosan tisztázva, mert a „sporthivatalban” is javában zajlik a struktúra véglegesítési folyamata, a szervezeti és működési szabályzat kialakítása.

Szántó Dávid volt sportriporterből helyettes államtitkár lesz
Szántó Dávid volt sportriporterből helyettes államtitkár lesz Forrás: Magyar Úszó Szövetség

Szántó Dávid korábban versenyszerűen úszott, majd a Telesport elismert úszókommentátora lett, főszerepet vállalt az elmúlt évek budapesti világeseményeinek szervezésében. A 2017-es FINA vb-n az úszóviadal versenyigazgatójaként tevékenykedett, a 2021-es Európa-bajnokságon, a 2022-es vizes vb-n, majd a 2024-es rövidpályás úszó vb-n már az egész szervező bizottság operatív vezetőjeként irányította az előkészületeket és a lebonyolítást, és ugyanez a szerep vár rá a 2027-es világbajnokságon is – az események között pedig a Magyar Úszó Szövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozik.

 

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