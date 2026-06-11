Szentkirályi Alexandra: A magyarok 11 éve tartó védekezése vészhet a semmibe

A migrációs paktummal pont az az egyik fő probléma, hogy legalizálja a migrációt, így amikor a miniszterelnök az illegális migránsok érkezését zárja ki, azzal tulajdonképpen nem mond semmit – figyelmeztet Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra: A magyarok 11 éve tartó védekezése vész a semmibe Forrás: Europress/AFP

A képviselő arra hívja fel a figyelmet, hogy az utóbbi napokban pont „illegális” migránsok követtek el olyan nagy vihart kavart gyilkosságokat, melynek hatására az Egyesült Királyságban jelenleg polgárháborús hangulat tombol.

Ezek a hétköznapi közállapotok Nyugat-Európában. Ők akarták így, ők engedték be őket”

– fogalmaz Szentkirályi.

Az Orbán-kormány pontosan tudta, hogy milyen visszafordíthatatlan veszélyeket jelent az illegális migráció, ennek megfelelően mindent meg is tett ennek megakadályozására.

Erre tíz év késéssel rájöttek Nyugaton is, és nem csoda, hogy most a legdurvább eszközökkel szeretnének megszabadulni a migránsaiktól. Ilyen a migrációs paktum is”

– jelentette ki a politikus, hozzátéve, a Tisza-kormány történelmi döntés előtt áll, és vagy továbbra is kiáll a határaink védelme, valamint Magyarország biztonsága és kulturális önazonossága mellett, vagy semmibe vész a magyarok 11 éve tartó védekezése.