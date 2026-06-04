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Szentkirályi Alexandra

Erdélyi kötődéséről vallott Szentkirályi Alexandra a nemzeti emléknapon

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Személyes hangvételű bejegyzéssel emlékezett meg a nemzeti összetartozás napjáról a Fidesz országgyűlési képviselője. Szentkirályi Alexandra családja erdélyi gyökereit felidézve hangsúlyozta: a magyarság nemcsak a szétszakítottságot, hanem az összetartozás erejét is megtapasztalhatta az elmúlt évtizedekben.
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A nemzeti összetartozás napja alkalmából osztott meg gondolatokat közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A politikus felidézte, hogy 1920. június 4-én települések ezrei és magyar családok milliói kerültek egyik napról a másikra új államok fennhatósága alá, miközben sokan el sem hagyták szülőföldjüket. Bejegyzésében arra is kitért, hogy édesapja Erdélyből származik, családja pedig máig őrzi kötődését a történelmi magyar területekhez.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra június 4-én a nemzeti összetartozás napján erdélyi gyökreiről vallott (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)
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Kolozsvárig nyúlnak a családi gyökerek

Szentkirályi Alexandra személyes példán keresztül mutatta be a nemzeti összetartozás jelentőségét. Mint írta, bár ő már Budapesten született, keresztelőjét ugyanúgy Kolozsváron tartották, mint több felmenőjéét is. A politikus szerint a trianoni döntés következményei ma is meghatározzák a magyar nemzet történetét, ugyanakkor az elmúlt több mint egy évszázad nemcsak a veszteségekről szólt. Úgy fogalmazott:

Az elmúlt 106 évben nem csak a szétszakítottságot, de az összetartozást is megélhettük. S ez mindennél többet ad.”

Bejegyzésével a nemzeti összetartozás napján arra emlékeztetett, hogy a határokon átívelő kapcsolatok, a közös kultúra és a családi kötelékek ma is összekötik a világ különböző részein élő magyar közösségeket.

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