Erdélyi kötődéséről vallott Szentkirályi Alexandra a nemzeti emléknapon

Kolozsvárig nyúlnak a családi gyökerek

Szentkirályi Alexandra személyes példán keresztül mutatta be a nemzeti összetartozás jelentőségét. Mint írta, bár ő már Budapesten született, keresztelőjét ugyanúgy Kolozsváron tartották, mint több felmenőjéét is. A politikus szerint a trianoni döntés következményei ma is meghatározzák a magyar nemzet történetét, ugyanakkor az elmúlt több mint egy évszázad nemcsak a veszteségekről szólt. Úgy fogalmazott:

Az elmúlt 106 évben nem csak a szétszakítottságot, de az összetartozást is megélhettük. S ez mindennél többet ad.”

Bejegyzésével a nemzeti összetartozás napján arra emlékeztetett, hogy a határokon átívelő kapcsolatok, a közös kultúra és a családi kötelékek ma is összekötik a világ különböző részein élő magyar közösségeket.