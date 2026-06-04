Erdélyi kötődéséről vallott Szentkirályi Alexandra a nemzeti emléknapon

A nemzeti összetartozás napja alkalmából osztott meg gondolatokat közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A politikus felidézte, hogy 1920. június 4-én települések ezrei és magyar családok milliói kerültek egyik napról a másikra új államok fennhatósága alá, miközben sokan el sem hagyták szülőföldjüket. Bejegyzésében arra is kitért, hogy édesapja Erdélyből származik, családja pedig máig őrzi kötődését a történelmi magyar területekhez.
Kolozsvárig nyúlnak a családi gyökerek
Szentkirályi Alexandra személyes példán keresztül mutatta be a nemzeti összetartozás jelentőségét. Mint írta, bár ő már Budapesten született, keresztelőjét ugyanúgy Kolozsváron tartották, mint több felmenőjéét is. A politikus szerint a trianoni döntés következményei ma is meghatározzák a magyar nemzet történetét, ugyanakkor az elmúlt több mint egy évszázad nemcsak a veszteségekről szólt. Úgy fogalmazott:
Az elmúlt 106 évben nem csak a szétszakítottságot, de az összetartozást is megélhettük. S ez mindennél többet ad.”
Bejegyzésével a nemzeti összetartozás napján arra emlékeztetett, hogy a határokon átívelő kapcsolatok, a közös kultúra és a családi kötelékek ma is összekötik a világ különböző részein élő magyar közösségeket.