Drámai fordulat: jelentkezett Szentkirályi Alexandra a távozása után

A „nézőtér” üres. Mármint akkor, ha abban az abszolút filmszínházi dimenzióban értelmezzük, ami kormányzás címén ma a magyar politikában zajlik – kezdte új Facebook-bejegyzését Szentkirályi Alexandra a Fidesz parlamenti képviselője.

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Majd folytatta:

egy demokratikusan működő országban a parlamenti munka nem a filmszínház díszlete, hanem az ország legfontosabb döntéshozó fóruma. A Parlament viszont ma üres, pedig korábban arról volt szó, hogy heti ülésezéssel fogjuk végezni a munkánkat. És bár a közösségi médiában úgy tűnhet, hogy az Országgyűlésben folyamatos munka zajlik, a valóságban a kormánypárt a törvényhozást inkább egyfajta vádlópadnak szánja a közösségi média igényeinek kielégítésére.

A parlamenti képviselő szerint ilyen volt a „tegnapi ülésnap is”, ahol mindössze egyetlen törvény vitája zajlott Szentkirályi szerint „ezt is csak azért terjesztették a Ház elé, hogy úgy tűnjön: ülésezik az új Országgyűlés.”