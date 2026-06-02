Újabb lemondás! Távozik a népszerű közéleti szereplő

Mindenki Szoboszlai Dominik ruháján röhög – mutatjuk a legjobb mémeket

szentkirályi alexandra

Drámai fordulat: jelentkezett Szentkirályi Alexandra a távozása után

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szentkirályi Alexandra az Országházból posztolt. Szerinte az új Magyar-kormány a kirakatpolitikán kívül semmi érdemlegeset se csinál.
A „nézőtér” üres. Mármint akkor, ha abban az abszolút filmszínházi dimenzióban értelmezzük, ami kormányzás címén ma a magyar politikában zajlik – kezdte új Facebook-bejegyzését Szentkirályi Alexandra a Fidesz parlamenti képviselője.

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra 

Majd folytatta: 

egy demokratikusan működő országban a parlamenti munka nem a filmszínház díszlete, hanem az ország legfontosabb döntéshozó fóruma. A Parlament viszont ma üres, pedig korábban arról volt szó, hogy heti ülésezéssel fogjuk végezni a munkánkat. És bár a közösségi médiában úgy tűnhet, hogy az Országgyűlésben folyamatos munka zajlik, a valóságban a kormánypárt a törvényhozást inkább egyfajta vádlópadnak szánja a közösségi média igényeinek kielégítésére.

A parlamenti képviselő szerint ilyen volt a „tegnapi ülésnap is”, ahol mindössze egyetlen törvény vitája zajlott Szentkirályi szerint „ezt is csak azért terjesztették a Ház elé, hogy úgy tűnjön: ülésezik az új Országgyűlés.”

Azzal zárta a Facebook-posztját, hogy a 

parlamenti munka és a kormányzás nem filmszínház, nem a közösségi média díszlete, hanem a valódi politikai cselekvés terepe. A kampányon túl pedig a tényleges munkának is zajlania kellene. De úgy tűnik, ez még várat magára.

