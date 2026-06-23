Szerdától már csak emlék lesz a védett üzemanyagár – ezek lehetnek a következmények

Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az Országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el, a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítást. A törvény a hivatalos kihirdetését követő napon lép életbe. Várhatóan még ma olvasható lesz az új jogszabály a Magyar Közlönyben, így szerdától már a védett árak helyett piaci díjakon tankolnak az autósok.
Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.
A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.
Emlékezetes a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti 595, illetve 615 forintos, védett árú forgalmazását a Fidesz-kormány vezette be március 10-én, néhány nappal az iráni háború kirobbanását és az ennek révén kialakuló olajpiaci válsághelyzetre reagálva. A jogszabály 2026. május 13-ával hatályát vesztette, szabályozási elemei azonban minimális változtatással megmaradtak, azzal, hogy a védett ár elnevezés helyett hatósági árnak nevezik hivatalosan a díjszabást.
A kereskedők javára döntött a Tisza
Míg az üzemanyag-kereskedők üdvözlik a lépést, addig az autósok valószínűleg megérzik majd a pénztárcájukon a jelek szerint elhamarkodott lépést, miközben a miniszter beavatkozási lehetősége annyira nem kedvez a kereskedőknek.
Mivel azonban a beavatkozásra csak az aránytalan árváltozás esetében lesz lehetősége a miniszternek, ezért összességében a kereskedőknek előnyös döntést hozott a Tisza-kormány a közlekedő magyarok millióival szemben.
A szavazás előtti vitában Balla György, a Fidesz képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy hétfő este olyan módosító javaslattal egészült ki a dokumentum, amellyel kikerül a jogszabályból a magyar rendszámokra vonatkozó kitétel. A képviselő szerint ezzel a kormány azt akarta elérni, hogy soha többé ne lehessen bevezetni a hatósági árak rendszerét, hivatkozva a várható ellátási problémákra.
Kapitány István azonban jelezte, hogy a kormány fenntartja az üzemanyagok jövedéki adójának alacsony szintjét, a MOL pedig a csökkentett árrést a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi díjak között.
A törvényjavaslat bejelentésekor a Fidesz parlamenti frakciója elmondta, hogy álláspontjuk szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben nem lesz ismét gyors drágulás. Azt javasolták, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként.
Sok a kockázati tényező
A következő időszak továbbra is rendkívül bizonytalan, több olyan kockázat is fennáll, amely ismét jelentősen felfelé hajthatja az olajárakat – mutatott rá korábban lapunknak Hortay Olivér. A Századvég energia- és klímapolitikai elemzője rámutatott, hogy a Tisza-kormány láthatóan készpénznek vette, hogy az üzemanyagpiaci feszültségek feloldódtak. Csakhogy a hét végére a bizonytalanság nem csökkent, épp ellenkezőleg, inkább növekedett.
Az Európai Uniót a Hormuzi-szoros körüli problémák elsősorban közvetetten érintik, mivel az ott áthaladó olaj és földgáz elsődleges célpiaca Ázsia. Ugyanakkor a nyersolaj és a cseppfolyósított földgáz világpiaci termékek, ezért az árak emelkedése végső soron Európában is megjelenik – mutatott rá az elemző. Majd hangsúlyozta:
Magyarország kis, nyitott gazdaság, amely energiaigényének jelentős részét importból fedezi, így a világpiaci olaj- és gázárak emelkedése nálunk is érezteti hatását. Emiatt az ilyen fejlemények összességében negatívan érintik hazánkat
Hortay Olivér szerint a közel-keleti helyzet alakulása a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló vita szempontjából is kulcskérdés, ugyanakkor nem csak az befolyásolja: az elmúlt hetekben az Egyesült Államok és Kína jelentős stratégiai készletfelszabadítással növelte a kínálatot, ami mérsékelte az árakat, ugyanakkor egyelőre nem látható, hogy ez a gyakorlat meddig folytatódik. Mint mondta, sok a kockázat, amelyek felhajthatják az olajárakat. Szerinte akik ellenzik a védett ár kivezetését, ezért tartanak attól, hogy egy újabb világpiaci ársokk nagyon gyorsan megjelenhetne a magyar benzinkutakon is.
Ha ugyanis megszűnik a védelmi mechanizmus, a nagykereskedők és a kiskereskedők gyakorlatilag naponta módosíthatják áraikat, így a piaci mozgások elméletileg nagyon gyorsan megjelenhetnek a töltőállomások végfelhasználói áraiban
– magyarázta. Hozzátette: a kritikusok szerint ezért célszerűbb lenne megvárni, amíg csökkennek a közel-keleti geopolitikai kockázatok és kiszámíthatóbbá válik a helyzet.