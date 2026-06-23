Szerdától már csak emlék lesz a védett üzemanyagár – ezek lehetnek a következmények

Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az Országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el, a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítást. A törvény a hivatalos kihirdetését követő napon lép életbe. Várhatóan még ma olvasható lesz az új jogszabály a Magyar Közlönyben, így szerdától már a védett árak helyett piaci díjakon tankolnak az autósok.

Kivezetik a védett üzemanyagárakat Fotó: Pexels

Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.

A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

Emlékezetes a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti 595, illetve 615 forintos, védett árú forgalmazását a Fidesz-kormány vezette be március 10-én, néhány nappal az iráni háború kirobbanását és az ennek révén kialakuló olajpiaci válsághelyzetre reagálva. A jogszabály 2026. május 13-ával hatályát vesztette, szabályozási elemei azonban minimális változtatással megmaradtak, azzal, hogy a védett ár elnevezés helyett hatósági árnak nevezik hivatalosan a díjszabást.

A kereskedők javára döntött a Tisza

Míg az üzemanyag-kereskedők üdvözlik a lépést, addig az autósok valószínűleg megérzik majd a pénztárcájukon a jelek szerint elhamarkodott lépést, miközben a miniszter beavatkozási lehetősége annyira nem kedvez a kereskedőknek.

Mivel azonban a beavatkozásra csak az aránytalan árváltozás esetében lesz lehetősége a miniszternek, ezért összességében a kereskedőknek előnyös döntést hozott a Tisza-kormány a közlekedő magyarok millióival szemben.

A szavazás előtti vitában Balla György, a Fidesz képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy hétfő este olyan módosító javaslattal egészült ki a dokumentum, amellyel kikerül a jogszabályból a magyar rendszámokra vonatkozó kitétel. A képviselő szerint ezzel a kormány azt akarta elérni, hogy soha többé ne lehessen bevezetni a hatósági árak rendszerét, hivatkozva a várható ellátási problémákra.