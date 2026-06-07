Látványos képeken a Sulyok Tamás mellett kiálló szimpátiatüntetés résztvevői – galéria

Három napon belül immár a második jelentős jobboldali demonstrációt rendezik meg Budapesten. A pénteki, migrációs paktum elleni tüntetést követően vasárnap délután a Sándor-palota előtt tartják a „Ne féljetek!” elnevezésű szimpátiatüntetést, amelynek célja támogatásáról biztosítani azokat a közjogi méltóságokat és állami intézményvezetőket, akiknek távozását Magyar Péter szorgalmazza.