Látványos képeken a Sulyok Tamás mellett kiálló szimpátiatüntetés résztvevői – galéria

Vasárnap a Sándor-palota előtt tartanak támogatói demonstrációt azon közjogi tisztségviselők és állami intézmények vezetői mellett, akiknek lemondását Magyar Péter sürgeti. A szimpátiatüntetés szervezőinek közlése szerint a rendezvény célja az alkotmányos intézmények önállóságának és függetlenségének védelme melletti kiállás.
Három napon belül immár a második jelentős jobboldali demonstrációt rendezik meg Budapesten. A pénteki, migrációs paktum elleni tüntetést követően vasárnap délután a Sándor-palota előtt tartják a „Ne féljetek!” elnevezésű szimpátiatüntetést, amelynek célja támogatásáról biztosítani azokat a közjogi méltóságokat és állami intézményvezetőket, akiknek távozását Magyar Péter szorgalmazza.
A tüntetésről készült galériánkat itt tekintheti meg.
Galéria: Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett
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Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett
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