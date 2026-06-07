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Tüntetés a Sándor-palotánál – kövesse nálunk élőben!

Ezt látnia kell!

Ezek a retró képek mindenkit levesznek a lábukról – ne hagyja ki!

Sulyok Tamás

Látványos képeken a Sulyok Tamás mellett kiálló szimpátiatüntetés résztvevői – galéria

10 perce
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Vasárnap a Sándor-palota előtt tartanak támogatói demonstrációt azon közjogi tisztségviselők és állami intézmények vezetői mellett, akiknek lemondását Magyar Péter sürgeti. A szimpátiatüntetés szervezőinek közlése szerint a rendezvény célja az alkotmányos intézmények önállóságának és függetlenségének védelme melletti kiállás.
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Sulyok TamásMagyar Péter politikájasándor palotagalériaköztársasági elnökMagyar Péter

Három napon belül immár a második jelentős jobboldali demonstrációt rendezik meg Budapesten. A pénteki, migrációs paktum elleni tüntetést követően vasárnap délután a Sándor-palota előtt tartják a „Ne féljetek!” elnevezésű szimpátiatüntetést, amelynek célja támogatásáról biztosítani azokat a közjogi méltóságokat és állami intézményvezetőket, akiknek távozását Magyar Péter szorgalmazza.

Miért kreált a Tisza egy Sulyok-ügyet, ahelyett, hogy a kormányzással foglalkozna?

A tüntetésről készült galériánkat itt tekintheti meg.

Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Galéria: Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett
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Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett

 

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