Áradhat a gender, indul a Szivárvány TV

Mérföldkőhöz érkezett a hazai médiavilág: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), amelynek tagjait korábban nemzeti elkötelezettségük alapján választották meg, nyilvántartásba vette a Szivárvány TV-t. A döntés nyomán június 4-étől megkezdheti működését Magyarország első, kifejezetten LMBTQ tematikájú lineáris tévécsatornája. Több ellenzéki politikus, köztük Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője és Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője is kritikát fogalmazott meg a csatorna indulásával kapcsolatban.
Felnőtt tartalmakat is sugároz majd a Szivárvány TV
A politikus szerint egyértelmű párhuzam vonható Brüsszel Magyarország részére benyújtott követelései és az „érzékenyítő” tévécsatorna felbukkanása között.
Milyen érdekes, hogy a Tisza győzelme után rögtön bejelentették, hogy lesz ilyen! Ez is része a brüsszeli paktumnak? Ez az egyik feltétele, hogy megkapjuk a nekünk jogosan járó forrásokat?
– tette fel a költői kérdést Szűcs Gábor. Rétvári Bence sem hagyta szó nélkül az esetet; a képviselő szintén párhuzamba állította a Tisza Párt győzelmét és az LMBTQ témájú műsor megjelenését.
Különösen aggasztó, hogy a csatorna máris felnőtt tartalmakat akar behozni a kínálatába, hiába ígérik az üzemeltetők, hogy ezeket majd kódolva és technikai védelemmel fogják „védetté” tenni. A jó ízlésre és a gyermekvédelmi törvényekre való hivatkozás egy ennyire radikális, egyoldalú beállítottságú csatorna esetében leginkább csak üres frázisnak tűnik – annál is inkább, mert az ilyen médiumoknál a „jóízlés” és a „védelem” fogalma általában addig tart, amíg az ideológiai céljaiknak megfelel.