Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas bejelentést tett a Fidesz – ezt Önnek is tudnia kell!

Ezt látnia kell!

Elképesztő bejelentést tett a MOL

LMBTQ +

Áradhat a gender, indul a Szivárvány TV

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Magyarország első LMBTQ témájú televíziós csatornáját. Az ügyvezető igazgató szerint a Szivárvány TV az esélyegyenlőség jegyében jött létre, ellenzéki politikusok azonban sokkal kézenfekvőbb okot látnak a csatorna megjelenésének hátterében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
LMBTQ +BrüsszelGENDER érzékenyítésérzékenyítésTisza-kormánytévécsatorna

Mérföldkőhöz érkezett a hazai médiavilág: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), amelynek tagjait korábban nemzeti elkötelezettségük alapján választották meg, nyilvántartásba vette a Szivárvány TV-t. A döntés nyomán június 4-étől megkezdheti működését Magyarország első, kifejezetten LMBTQ tematikájú lineáris tévécsatornája. Több ellenzéki politikus, köztük Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője és Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője is kritikát fogalmazott meg a csatorna indulásával kapcsolatban.

Hiánypótló döntés: Elindul az első LMBTQ témájú tévécsatorna hazánkban, a Szivárvány TV (Forrás: Getty Images)
Hiánypótló döntés: elindul az első LMBTQ témájú tévécsatorna hazánkban, a Szivárvány TV (Forrás: Getty Images)

Felnőtt tartalmakat is sugároz majd a Szivárvány TV

A politikus szerint egyértelmű párhuzam vonható Brüsszel Magyarország részére benyújtott követelései és az „érzékenyítő” tévécsatorna felbukkanása között. 

Milyen érdekes, hogy a Tisza győzelme után rögtön bejelentették, hogy lesz ilyen! Ez is része a brüsszeli paktumnak? Ez az egyik feltétele, hogy megkapjuk a nekünk jogosan járó forrásokat?

– tette fel a költői kérdést Szűcs Gábor. Rétvári Bence sem hagyta szó nélkül az esetet; a képviselő szintén párhuzamba állította a Tisza Párt győzelmét és az LMBTQ témájú műsor megjelenését.

Különösen aggasztó, hogy a csatorna máris felnőtt tartalmakat akar behozni a kínálatába, hiába ígérik az üzemeltetők, hogy ezeket majd kódolva és technikai védelemmel fogják „védetté” tenni. A jó ízlésre és a gyermekvédelmi törvényekre való hivatkozás egy ennyire radikális, egyoldalú beállítottságú csatorna esetében leginkább csak üres frázisnak tűnik – annál is inkább, mert az ilyen médiumoknál a „jóízlés” és a „védelem” fogalma általában addig tart, amíg az ideológiai céljaiknak megfelel.

Ezt gondolják a magyarok az új LMBTQ tévécsatornáról
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!