Áradhat a gender, indul a Szivárvány TV

Mérföldkőhöz érkezett a hazai médiavilág: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), amelynek tagjait korábban nemzeti elkötelezettségük alapján választották meg, nyilvántartásba vette a Szivárvány TV-t. A döntés nyomán június 4-étől megkezdheti működését Magyarország első, kifejezetten LMBTQ tematikájú lineáris tévécsatornája. Több ellenzéki politikus, köztük Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője és Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője is kritikát fogalmazott meg a csatorna indulásával kapcsolatban.

Hiánypótló döntés: elindul az első LMBTQ témájú tévécsatorna hazánkban, a Szivárvány TV (Forrás: Getty Images)

Felnőtt tartalmakat is sugároz majd a Szivárvány TV

A politikus szerint egyértelmű párhuzam vonható Brüsszel Magyarország részére benyújtott követelései és az „érzékenyítő” tévécsatorna felbukkanása között.

Milyen érdekes, hogy a Tisza győzelme után rögtön bejelentették, hogy lesz ilyen! Ez is része a brüsszeli paktumnak? Ez az egyik feltétele, hogy megkapjuk a nekünk jogosan járó forrásokat?

– tette fel a költői kérdést Szűcs Gábor. Rétvári Bence sem hagyta szó nélkül az esetet; a képviselő szintén párhuzamba állította a Tisza Párt győzelmét és az LMBTQ témájú műsor megjelenését.