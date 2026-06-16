Az egykori SZDSZ-es miniszterek a tíz ujjukat megnyalnák a Tisza Párt szakpolitikáját hallgatva

Visszatért az SZDSZ a parlamentbe a Tisza Párt képében. Támadják a szívhangrendeletet és a gyermekes édesanyák adókedvezményét – írta Németh Balázs Facebook-videó-bejegyzéséhez kedden.

A Tisza egészségügyi államtitkára, Svéd Tamás támadta a szívhangrendeletet

Forrás: Facebook/Németh Balázs

Minden korábbi teljesítményét alulmúlta az Országgyűlésben a Tisza-frakció, a miniszterelnök talán még soha nem volt ennyire neveletlen, mint amit ma produkált, és méltatlan a házhoz a viselkedése, amit itt órákon keresztül művel az ülésteremben

– mondta el Németh Balázs a hétfői parlamenti ülést követően.