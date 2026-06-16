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szívhangrendelet

Az egykori SZDSZ-es miniszterek a tíz ujjukat megnyalnák a Tisza Párt szakpolitikáját hallgatva

3 órája
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A diplomás kommunisták gyűjtőhelye, a történelem szemétdombjára került Szabad Demokraták Szövetsége sem tudta volna jobban képviselni a családtámogatás és az abortusz kérdését, mint a Tisza Párt. Családi adókedvezmény és szívhangrendelet, most ezeket támadják a tiszás politikusok.
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szívhangrendeletországgyűlésTisza PártTisza-frakciócsaládtámogatásTisza-kormány

Visszatért az SZDSZ a parlamentbe a Tisza Párt képében. Támadják a szívhangrendeletet és a gyermekes édesanyák adókedvezményét – írta Németh Balázs Facebook-videó-bejegyzéséhez kedden.

A Tisza egészségügyi államtitkára, Svéd Tamás támadta a szívhangrendeletet
A Tisza egészségügyi államtitkára, Svéd Tamás támadta a szívhangrendeletet
Forrás: Facebook/Németh Balázs

Minden korábbi teljesítményét alulmúlta az Országgyűlésben a Tisza-frakció, a miniszterelnök talán még soha nem volt ennyire neveletlen, mint amit ma produkált, és méltatlan a házhoz a viselkedése, amit itt órákon keresztül művel az ülésteremben

– mondta el Németh Balázs a hétfői parlamenti ülést követően.

Rétvári Bence nyílt levélben fordult az egészségügyi miniszterhez

A Fidesz frakcióvezető-helyettese nem csak az abszolút filmszínházat művelő Magyar Péterrel kapcsolatban hívta fel a figyelmet a kritikán aluli viselkedésre, hanem a tiszás politikusok is kitettek magukért, no nem feltétlenül a viselkedésükkel, sokkal inkább azzal, amit előadtak:

  • a pénzügyminiszter kilátásba helyezte, hogy eltörlik a kétgyermekes édesanyák szja-mentességét,
  • az Egészségügyi Minisztérium egyik államtitkára pedig szomorúnak nevezte, hogy a szívhangrendelet hatására és az általa meghallgatott szívhang hatására egy fiatal nő elállt attól a tervétől, hogy abortuszhoz folyamodik,

szerintük a szívhang rendelet az nem jó szabályozás.

A szívhangrendelet támadása egykori SZDSZ-es műfaj

Szerintünk pedig az SZDSZ, a Tisza Párt képében itt van a parlamentben akár az abortusz a téma, akár a gyermekes családok támogatása”

– mutatott rá a liberális vonal úttörő munkájára.

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