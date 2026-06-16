Az egykori SZDSZ-es miniszterek a tíz ujjukat megnyalnák a Tisza Párt szakpolitikáját hallgatva

Visszatért az SZDSZ a parlamentbe a Tisza Párt képében. Támadják a szívhangrendeletet és a gyermekes édesanyák adókedvezményét – írta Németh Balázs Facebook-videó-bejegyzéséhez kedden.
Minden korábbi teljesítményét alulmúlta az Országgyűlésben a Tisza-frakció, a miniszterelnök talán még soha nem volt ennyire neveletlen, mint amit ma produkált, és méltatlan a házhoz a viselkedése, amit itt órákon keresztül művel az ülésteremben
– mondta el Németh Balázs a hétfői parlamenti ülést követően.
A Fidesz frakcióvezető-helyettese nem csak az abszolút filmszínházat művelő Magyar Péterrel kapcsolatban hívta fel a figyelmet a kritikán aluli viselkedésre, hanem a tiszás politikusok is kitettek magukért, no nem feltétlenül a viselkedésükkel, sokkal inkább azzal, amit előadtak:
- a pénzügyminiszter kilátásba helyezte, hogy eltörlik a kétgyermekes édesanyák szja-mentességét,
- az Egészségügyi Minisztérium egyik államtitkára pedig szomorúnak nevezte, hogy a szívhangrendelet hatására és az általa meghallgatott szívhang hatására egy fiatal nő elállt attól a tervétől, hogy abortuszhoz folyamodik,
szerintük a szívhang rendelet az nem jó szabályozás.
A szívhangrendelet támadása egykori SZDSZ-es műfaj
Szerintünk pedig az SZDSZ, a Tisza Párt képében itt van a parlamentben akár az abortusz a téma, akár a gyermekes családok támogatása”
– mutatott rá a liberális vonal úttörő munkájára.