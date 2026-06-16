Szőlő utca: itt van Magyar Márton válasza az ellene felhozott súlyos vádakra

Mint ismert, Bangó Sándor, a Szőlő utcai javítóintézet egykori lakója még májusban azt állította, hogy felfedi a hatóságok előtt annak a „Zsolti bácsinak” a kilétét, akivel szerinte szexuális kapcsolata volt az intézetben. Kedden azonban új részletek derültek ki az üggyel kapcsolatban. Kiss Márió, a Szőlő utcai intézet egykori nevelője ugyanis arról számolt be Pócs János Youtube-csatornáján, hogy bizonyítékokkal tudja alátámasztani: Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője négymillió forintot ajánlott Bangó Sándornak azért, hogy hazudjon, és a nem létező „Zsolti bácsiról" beszéljen.

A Kontroll és Magyar Márton többek között ezen állításokra reagált:

A ma este Pócs János YouTube-csatornáján közzétett „Exkluzív interjú a Szőlő utca egykori nevelőjével” című videóval kapcsolatosan rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést fogok tenni mind Pócs János híresztelővel, mind pedig Kiss Márióval szemben, ugyanis Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe, jómagam nem tudtam arról és ma sincs tudomásom arról, hogy Bangó Sándor hazudott volna az interjúban "Zsolti bácsi" vezetéknevéről.

Ami tény, hogy Bangó Sándor jogi képviselője útján még az interjú elkészítése előtt írásban jelezte az ügyészség felé, hogy korábbi tanúvallomását ki kívánja egészíteni.

Szakértő sem szükséges annak megállapításához, hogy a Pócs János által közzétett videóban bejátszott hangfelvételen nem Bangó Sándor hangja hallható.

Kiss Márió valóban megkeresett telefonon, melynek a lényege az volt, hogy korábban dolgozott a Szőlő utcai Javítóintézetben, jelenleg vidéken van, nincs munkája, és Budapestre jön állásinterjúkra. Végezetül: most már tudom, hogy miért mondta nekem Bangó Sándor, hogy vigyázzak Márióval nagyon, amikor említettem neki, hogy megkeresett engem.

Budapest, 2026. 06. 16.

Magyar Márton, a Kontroll alapítója