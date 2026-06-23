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kormányszóvivő

Szondi Vanda korábbi harciasságának nyoma sincs, mióta kormányszóvivő lett

1 órája
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Megszólalni sem volt hajlandó a kameráknak a Tisza kormányszóvivője. Szondi Vanda ellenzékből RTL-es riporterként még bőszen támadta a kormányt a kilakoltatások miatt, most azonban nem foglalt állást az általa korábban sürgetett témában.
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Hasonlóan a Szőlő utcai botrányhoz, Szondi Vanda a kormányváltás előtt még számonkérő kérdéseket tett fel sajtótájékoztatókon a kilakoltatásokkal kapcsolatban is. Kormányszóvivőként azonban már nem volt hajlandó nyilatkozni a témában, annak ellenére sem, hogy a Tisza Párt ígérete szerint a kormányra kerülés első napjától felszámolja és államosítja a végrehajtási szektort.

Szondi Vanda kormányszóvivőként egészen más hozzáállást tanúsít, mint ellenzékből (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Szondi Vanda kormányszóvivőként egészen más hozzáállást tanúsít, mint ellenzékből (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Nem volt hajlandó válaszolni Szondi Vanda

40 nap telt el, azonban a kilakoltatások továbbra is folynak – közölte a riporter. 

Magyar Péter azt ígérte, hogy kormányzása első napján felfüggesztik a kilakoltatásokat, mert azok a devizahitelesek, akik hallgattak a politikára és a bankokra, mindenüket elvesztették.

Elindítjuk a végrehajtó maffia felszámolását és államosítjuk a teljes végrehajtási szektort. Közös egyeztetést kezdeményezünk a devizahitelesek képviselőivel, szervezeteivel, ügyvédekkel, és természetesen bevonjuk a bankokat is”

– ígérte még a kampányban a jelenlegi kormányfő.

A kilakoltatások végrehajtásának felfüggesztése azonban továbbra is csak ígéret maradt, semmilyen érdemi lépés nem született az ügyben a Tisza-kormány részéről.

@trollpolitika_ #magyarpeter #tisza #politika #mp #szondivanda ♬ eredeti hang - TrollPolitika

 

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