Tényleg jót akart a Fidesz, de a tiszások leszavazták 

A parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreinek bővítéséről és a kapcsolódó szankciókról is szó esett az igazságügyi bizottság ülésén. Szűcs Gábor közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Fidesz-KDNP képviselői több módosító javaslatot is benyújtottak, amelyek közül az egyik szerint a kiszabott bírságokból származó összegeket közhasznú szervezeteknek kellett volna átadni. Mint fogalmazott:

Szűcs Gábor szerint a Tisza leszavazta azt a javaslatot, miszerint a kiszabott bírságokból származó összegeket közhasznú szervezeteknek kellett volna átadni (Forrás: Facebook/Szűcs Gábor)

Ha már ilyen bírságokat akarnak kiszabni, akkor legalább ezek az összegek közhasznú szervezetekhez jussanak.”

Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a bírságok közhasznú célokra fordítására tett indítványukat a tiszás képviselők nem támogatták, így az nem került be a tervezetbe.