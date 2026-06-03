Tényleg jót akart a Fidesz, de a tiszások leszavazták 

A parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreinek bővítéséről és a kapcsolódó szankciókról is szó esett az igazságügyi bizottság ülésén. Szűcs Gábor közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Fidesz-KDNP képviselői több módosító javaslatot is benyújtottak, amelyek közül az egyik szerint a kiszabott bírságokból származó összegeket közhasznú szervezeteknek kellett volna átadni. Mint fogalmazott:
Ha már ilyen bírságokat akarnak kiszabni, akkor legalább ezek az összegek közhasznú szervezetekhez jussanak.”
Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a bírságok közhasznú célokra fordítására tett indítványukat a tiszás képviselők nem támogatták, így az nem került be a tervezetbe.
A Tisza Párt „népbíróság jellegű” módszereket alkalmaz
Szűcs Gábor szerint a Tisza Párt által támogatott elképzelés jelentősen kibővítené a parlamenti vizsgálóbizottságok eszköztárát:
A tervezet alapján azok, akik nem jelennek meg a bizottság előtt, előbb kétszázezer forintos, majd egymillió forintos bírságot kaphatnak, végső esetben pedig elővezetésre is sor kerülhet.
A politikus úgy véli, a javaslat „népbíróság jellegű” megoldásokat idéz, és szerinte a múlt bizonyos időszakainak gyakorlatára emlékeztet. Szűcs Gábor ezt annak jeleként értékelte, hogy a felek eltérően gondolkodnak a konstruktív együttműködés fogalmáról.