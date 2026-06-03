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Hatalmas bejelentést tett a Fidesz – ezt Önnek is tudnia kell!

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Elképesztő bejelentést tett a MOL

Fidesz-KDNP

Tényleg jót akart a Fidesz, de a tiszások leszavazták 

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Nem kapnák meg a közhasznú szervezetek a parlamenti vizsgálóbizottságok által kiszabott bírságok összegét – legalábbis a Tisza Párt képviselői nem támogatták ezt a kezdeményezést az igazságügyi bizottság ülésén. Szűcs Gábor fideszes képviselő szerint a javaslatot vita nélkül leszavazták.
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Fidesz-KDNPTisza PártOrszággyűlés Igazságügyi Bizottságparlamenti vizsgálóbizottságközhasznú alapítvány

A parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreinek bővítéséről és a kapcsolódó szankciókról is szó esett az igazságügyi bizottság ülésén. Szűcs Gábor közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Fidesz-KDNP képviselői több módosító javaslatot is benyújtottak, amelyek közül az egyik szerint a kiszabott bírságokból származó összegeket közhasznú szervezeteknek kellett volna átadni. Mint fogalmazott: 

Szűcs Gábor
Szűcs Gábor szerint a Tisza leszavazta azt a javaslatot, miszerint a kiszabott bírságokból származó összegeket közhasznú szervezeteknek kellett volna átadni (Forrás: Facebook/Szűcs Gábor)

Ha már ilyen bírságokat akarnak kiszabni, akkor legalább ezek az összegek közhasznú szervezetekhez jussanak.”

Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a bírságok közhasznú célokra fordítására tett indítványukat a tiszás képviselők nem támogatták, így az nem került be a tervezetbe.

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A Tisza Párt „népbíróság jellegű” módszereket alkalmaz

Szűcs Gábor szerint a Tisza Párt által támogatott elképzelés jelentősen kibővítené a parlamenti vizsgálóbizottságok eszköztárát: 

A tervezet alapján azok, akik nem jelennek meg a bizottság előtt, előbb kétszázezer forintos, majd egymillió forintos bírságot kaphatnak, végső esetben pedig elővezetésre is sor kerülhet.

A politikus úgy véli, a javaslat „népbíróság jellegű” megoldásokat idéz, és szerinte a múlt bizonyos időszakainak gyakorlatára emlékeztet. Szűcs Gábor ezt annak jeleként értékelte, hogy a felek eltérően gondolkodnak a konstruktív együttműködés fogalmáról.

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