Így húzta csőbe a jobboldali médiát a tiszás milliárdos, aki befolyásolta a választást

Sokaknak feltűnhetett, hogy az algoritmus előnyben részesíti a baloldali média cikkeit, és általában a találati lista legelső helyein sorakoznak. Ez nem véletlen – hívta fel a figyelmet Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője. Holló Gábor egy interjúban megerősítette: beavatkozott az algoritmus működésébe, és ezzel az idei választásokba is.

Szűcs Gábor elmagyarázta, hogyan manipulálta a hírpiacot a tiszás milliárdos (Forrás: Facebook/Szűcs Gábor)

Szűcs Gábor elmagyarázta, hogyan manipulálta a hírpiacot a tiszás milliárdos

Holló Gábor a HVG-nek adott interjújából kiderül, hogy a szerződéses kötelezettséget kijátszva a legnépszerűbb jobboldali médiumok egyes rovatait ugyan belefoglalta az algoritmus által előnyben részesített oldalak közé, azonban a politikával foglalkozó rovatokat kihagyta. Így tulajdonképpen teljesítette a szerződés elvárásait, de közben elérte, hogy a politikai rovatok lemaradása csak idővel tűnjön fel.

Ennek eredményeképpen a baloldali lapok teljesítése a Google-re is kihatással volt, így a két tényező egymást erősítve szorította háttérbe a jobboldali portálok cikkeit.

A kérdés, hogy Holló Gábor vajon mit fog kérni a Tisza-kormánytól? Mert óriási segítséget nyújtott Magyar Péteréknek. És tudjuk jól: nincs ingyen ebéd. Mikor fogunk megélni egy olyan választást, amiben a balliberális oldal képes fair küzdelemben elindulni, azt végigvinni, és adott esetben nyerni?

– fogalmazott Szűcs Gábor.