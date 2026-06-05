Szűcs Gábor: Magyar Péter túlment minden határon, ki kell állni Sulyok Tamás mellett

Egyre többen emelik fel a hangjukat Magyar Péter politikai akciói ellen, miután a Tisza Párt elnöke ultimátumot intézett Magyarország több fontos állami intézményének vezetőjéhez, és távozásukat követelte. A vasárnap délutánra meghirdetett, „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett” elnevezésű demonstrációhoz számos közéleti szereplő csatlakozott, köztük Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő is.
A politikus egy közösségi oldalára feltöltött videóban arra szólította fel támogatóit, hogy vegyenek részt a június 7-én, vasárnap 16 órakor a budapesti Sándor-palota elé szervezett rendezvényen.
Nem maradhatunk csendben és nem maradunk otthon. Álljunk is újra Tamás mellett. Magyar Péter túlment minden határon”
– fogalmazott Szűcs Gábor. A képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy egy politikus a köztársasági elnök eltávolításával fenyegetőzzön.
Egy miniszterelnök kritizálhatja, de nem fenyegetheti a köztársasági elnököt. Az pedig nonszensz, hogy a kormányfő akarja elmozdítani a kormány hatalmának is gátat szabó köztársasági elnököt”
– hangsúlyozta. Szűcs Gábor úgy vélte, hogy az államfővel szembeni fellépés példátlan Európában, és szerinte az ügy súlyosságát mutatja, hogy nemzetközi fórumokon is figyelemmel kísérik a történteket. A képviselő arra figyelmeztetett, hogy egy demokratikus jogállamban nem lehet politikai nyomásgyakorlással eltávolítani az alkotmányos intézmények vezetőit.
Egy köztársasági elnököt a hivatalából erőszakkal elmozdítani diktatúrában szokás, mi viszont demokráciában akarunk élni”
– jelentette ki.
Orbán Viktor is támogatja a demonstrációt
A demonstráció szervezői korábban közölték: a rendezvény célja, hogy kiálljanak azok mellett az állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta.
A kezdeményezés támogatásáról Orbán Viktor is biztosította a szervezőket.
Én is támogatom. Mindennek van határa”
– írta közösségi oldalán a Fidesz elnöke.
Mint ismert, Magyar Péter korábban felszólította az állami intézmények vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le tisztségükről, ellenkező esetben eltávolítaná őket hivatalukból.
A szervezők hangsúlyozták, hogy az érintett tisztségviselőket az Országgyűlés választotta meg a törvényben meghatározott eljárás szerint, ezért politikai nyomásgyakorlással nem lehet megkérdőjelezni legitimitásukat.
A demonstráció résztvevői többek között Sulyok Tamás köztársasági elnök, Varga Zs. András, a Kúria elnöke, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, Polt Péter alkotmánybírósági elnök, Windisch László ÁSZ-elnök, Rigó Csaba Balázs GVH-elnök, Koltay András NMHH-elnök és Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke mellett fejezik ki szolidaritásukat.
A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy egy szál fehér virággal érkezzenek a Sándor-palota elé, ezzel is kifejezve támogatásukat az alkotmányos intézmények és azok vezetői iránt.