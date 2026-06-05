Szűcs Gábor: Magyar Péter túlment minden határon, ki kell állni Sulyok Tamás mellett

Egyre többen emelik fel a hangjukat Magyar Péter politikai akciói ellen, miután a Tisza Párt elnöke ultimátumot intézett Magyarország több fontos állami intézményének vezetőjéhez, és távozásukat követelte. A vasárnap délutánra meghirdetett, „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett” elnevezésű demonstrációhoz számos közéleti szereplő csatlakozott, köztük Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő is.

Fotó: Facebook

A politikus egy közösségi oldalára feltöltött videóban arra szólította fel támogatóit, hogy vegyenek részt a június 7-én, vasárnap 16 órakor a budapesti Sándor-palota elé szervezett rendezvényen.

Nem maradhatunk csendben és nem maradunk otthon. Álljunk is újra Tamás mellett. Magyar Péter túlment minden határon”

– fogalmazott Szűcs Gábor. A képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy egy politikus a köztársasági elnök eltávolításával fenyegetőzzön.

Egy miniszterelnök kritizálhatja, de nem fenyegetheti a köztársasági elnököt. Az pedig nonszensz, hogy a kormányfő akarja elmozdítani a kormány hatalmának is gátat szabó köztársasági elnököt”

– hangsúlyozta. Szűcs Gábor úgy vélte, hogy az államfővel szembeni fellépés példátlan Európában, és szerinte az ügy súlyosságát mutatja, hogy nemzetközi fórumokon is figyelemmel kísérik a történteket. A képviselő arra figyelmeztetett, hogy egy demokratikus jogállamban nem lehet politikai nyomásgyakorlással eltávolítani az alkotmányos intézmények vezetőit.

Egy köztársasági elnököt a hivatalából erőszakkal elmozdítani diktatúrában szokás, mi viszont demokráciában akarunk élni”

– jelentette ki.

Orbán Viktor is támogatja a demonstrációt

A demonstráció szervezői korábban közölték: a rendezvény célja, hogy kiálljanak azok mellett az állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta.

A kezdeményezés támogatásáról Orbán Viktor is biztosította a szervezőket.

Én is támogatom. Mindennek van határa”

– írta közösségi oldalán a Fidesz elnöke.

Mint ismert, Magyar Péter korábban felszólította az állami intézmények vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le tisztségükről, ellenkező esetben eltávolítaná őket hivatalukból.