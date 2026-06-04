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szuverenitás

Lánczi Tamás: Brüsszel rendelte meg a nemzeti szuverenitási törvény eltörlését

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Nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással. A kezdetektől fogva nyilvánvaló a szándék, egy állami szerv ugyan megszüntethető, de a szuverenitás eszményét és az önrendelkezés iránti vágyat soha nem lehet kitörölni a magyar patrióták szívéből – írta Lánczi Tamás, a Hivatal elnöke csütörtökön.
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Az Európai Bizottság szándéka a kezdetektől nyilvánvaló. Már elfogadása előtt támadták, később pedig kötelezettségszegési eljárást is indítottak a szuverenitásvédelmi törvény ellen. Szögezzük le: valójában nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitássalírta Lánczi Tamás, a Hivatal elnöke csütörtökön.

Mindig lesznek olyanok, akik nem lemondanak róla, hanem küzdenek a szuverenitásért
Mindig lesznek olyanok, akik nem lemondanak róla, hanem küzdenek a szuverenitásért
Fotó: Facebook/Lánczi Tamás

A hivatalvezető hozzátette, alkotmányos küldetése miatt a Hivatal a kezdetektől

útjában áll mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését.

Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a folyamatos támadások ellenére a Hivatal az elmúlt több mint két évben

leleplezte és nyilvánosan bemutatta azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely nyomásgyakorlással és dezinformációs kampányokkal rendszerszintű – és végül eredményes – politikai beavatkozást hajtott végre a magyar közéletben.

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Mindig lesznek olyanok, akik nem lemondanak róla, hanem küzdenek a szuverenitásért

Lánczi Tamás hangsúlyozta, egy állami szerv ugyan megszüntethető, de

a szuverenitás eszményét és az önrendelkezés iránti vágyat soha nem lehet kitörölni a magyar patrióták szívéből.

Ezért mindig lesznek olyanok, akik nem lemondani akarnak a szuverenitásról, hanem küzdenek érte”

– zárta bejegyzését az elnök.

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