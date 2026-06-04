Lánczi Tamás: Brüsszel rendelte meg a nemzeti szuverenitási törvény eltörlését

Az Európai Bizottság szándéka a kezdetektől nyilvánvaló. Már elfogadása előtt támadták, később pedig kötelezettségszegési eljárást is indítottak a szuverenitásvédelmi törvény ellen. Szögezzük le: valójában nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással – írta Lánczi Tamás, a Hivatal elnöke csütörtökön.
A hivatalvezető hozzátette, alkotmányos küldetése miatt a Hivatal a kezdetektől
útjában áll mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését.
Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a folyamatos támadások ellenére a Hivatal az elmúlt több mint két évben
leleplezte és nyilvánosan bemutatta azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely nyomásgyakorlással és dezinformációs kampányokkal rendszerszintű – és végül eredményes – politikai beavatkozást hajtott végre a magyar közéletben.
Mindig lesznek olyanok, akik nem lemondanak róla, hanem küzdenek a szuverenitásért
Lánczi Tamás hangsúlyozta, egy állami szerv ugyan megszüntethető, de
a szuverenitás eszményét és az önrendelkezés iránti vágyat soha nem lehet kitörölni a magyar patrióták szívéből.
Ezért mindig lesznek olyanok, akik nem lemondani akarnak a szuverenitásról, hanem küzdenek érte”
– zárta bejegyzését az elnök.