Lánczi Tamás: Brüsszel rendelte meg a nemzeti szuverenitási törvény eltörlését

Az Európai Bizottság szándéka a kezdetektől nyilvánvaló. Már elfogadása előtt támadták, később pedig kötelezettségszegési eljárást is indítottak a szuverenitásvédelmi törvény ellen. Szögezzük le: valójában nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással – írta Lánczi Tamás, a Hivatal elnöke csütörtökön.

Mindig lesznek olyanok, akik nem lemondanak róla, hanem küzdenek a szuverenitásért

Fotó: Facebook/Lánczi Tamás

A hivatalvezető hozzátette, alkotmányos küldetése miatt a Hivatal a kezdetektől

útjában áll mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését.

Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a folyamatos támadások ellenére a Hivatal az elmúlt több mint két évben