Takács Péter élő adásban tette helyre Magyar Péter házi médiáját

Takács Péter korábbi egészségügyi miniszter a Magyar Péter öccse által üzemeltetett Kontrollnak nyilatkozva kifejtette, hogy szerinte helyesen cselekedett a kormány, amikor az unió megtévesztésére használta fel a tervezett vitnyédi tábort.

Takács Péter rendesen helyretette Magyar Péter házi médiáját Forrás: Facebook/Takács Péter

A képviselő személyes példával illusztrálta, hogy miért kellett volna többször az Orbán-kormánynak inkább a besimuló politikát folytatnia Brüsszellel szemben, a nyílt kurucos szembehelyezkedés helyett.

Amikor én megkérdeztem a lengyel egészségügyi minisztert, hogy például mit csinál az olyan ukrán katonákkal, akiket mi itt elláttunk a Honvéd kórházban, akiknek mondjuk amputálódott az egyik lába, és mi 20 millió forintért robotizált művégtagot biztosítottunk ennek a katonának, akkor nézett rám ilyen furcsán, és azt mondta, hogy én az ilyeneket mindet átküldöm Németországba, és aztán oldják meg a németek”

– idézte fel a Takács Péter, hozzátéve, hogy ez a tipikus képmutatás.

Véleménye szerint ezt a képmutató testtartást kellett volna nekik is néha felvenni, és akkor kevesebb konfliktusukba keverednek Brüsszellel.

Lehet, hogy ez lett volna az européer megoldás”

– állapította meg ironikusan.