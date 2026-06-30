Nincs titok: Takács Péter mindent elmondott az RTL szerint eltitkolt egészségügyi jelentésről – videó

Gyakorlatilag a teljes kormánypárti média azt próbálja szenzációként tálalni, hogy az Orbán-kormány tette a dolgát – mutatott rá közösségi oldalán Takács Péter annak a 2015-ös egészségügyi jelentésnek a kapcsán, amelyet a Direkt36 mutatott be. A Fidesz Országgyűlési képviselője emlékeztetett: a kormány 2015-ben felmérette a kórházak állapotát és egy tisztiorvosi jelentés alapján nekiállt a kórházi infrastruktúra fejlesztésének Éppen most szállítják a „nem történt semmi 16 évig” narratíva cáfolatát – tette hozzá.

Fotó: Facebook/Takács Péter

A korább Egészségügyi államtitkár visszautasította az őt kérdező RTL azon felvetéseit, hogy a kormány megpróbálta volna eltitkolni a dokumentumot, illetve azt állította, hogy a jelentés éppen a szükséges fejlesztések megalapozását szolgálta.

Talán bűn az, ha a tisztiorvos elvégzi a feladatát? Talán bűn az, ha a döntéshozó megalapozott döntést akar hozni? Talán Hegedűs miniszter úr most valami égbekiáltó galádságra készül, amikor hasonló felmérést készül elrendelni?

– tette fel a kérdéseket a képviselő.

Takács Péter megosztott egy videót is, amelyben újságírói kérdésekre válaszol a parlamentben. A képviselő emlékeztette az újságírót arra, hogy a kormányzásuk alatt soha nem látott kórházfelújítási programokat indítottak.

Megtörtént 93 kórház felújítása, ami a teljes kórházi épületrendszer mintegy 70 százaléka. Emellett arra is kitért, hogy soha nem állították azt, hogy minden rendben van, vagy hogy készen lennénk a munkával.

Éppen ellenkezőleg! Azonosítottuk a problémákat és léptünk a megoldás irányába

– hangsúlyozta. Rámutatott: éppen ezért meri nyugodt lelkiismerettel kijelenteni, hogy 2026-ban a kórházak infrastrukturális állapota és eszközállománya sokkal jobb, mint 2015-ben – amikor a jelentés készült –, sőt még sokkal jobb, mint 2010-ben volt. különösen, hogy 2026-ban kilencezerrel több orvos és csaknem húszezerrel több szakdolgozó van Magyarországon, mint 2010-ben volt – tette hozzá.

Nincs kolbászból a kerítés, de ezeket a kézzel fogható eredményeket eltagadni óriási csúsztatás

– mutatott rá Takács Péter.