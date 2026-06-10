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Takács Péter

Javaslat a tiszás képviselőknek: ne kövessék gondolkodás nélkül a főnöküket

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Élesen bírálta fideszes országgyűlési képviselő Hende Máté parlamenti felszólalását, amelyben a tiszás képviselő a közpénzből szerzett jövedelmeket állította szembe az adózott munkából származó bevételekkel. Takács Péter szerint az ilyen kijelentések sértik mindazokat, akik a közszolgálatban dolgoznak vagy dolgoztak.
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Takács PéterjövedelemTisza Pártközpénzközszolgálatparlamenti felszólalás

Komoly kritikát fogalmazott meg közösségi oldalán Takács Péter Hende Máté parlamenti felszólalásával kapcsolatban. 

Takács Péter
Takács Péter felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt frakciójában is több olyan képviselő ül, aki korábban a közszolgálatban dolgozott. (Forrás: Fcebook/Takács Péter)

A Tisza Párt képviselője ugyanis úgy fogalmazott, hogy velük, fideszes képviselőkkel ellentétben ők „nem közpénzből teremtették meg azt, amilyük van, hanem adózott jövedelemből”. 

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A közszolgák munkáját sérti a kijelentés

Első hallásra jól hangozhat a kijelentés, de Takács szerint komoly problémákat vet fel, hiszen még a Tisza Párt frakciójában is több olyan képviselő ül, aki korábban a közszolgálatban dolgozott. Példaként említette a traumatológusként három évtizedet dolgozó Balatincz Péter tiszás képviselőt, valamint az orvosokat, pedagógusokat, köztisztviselőket, tűzoltókat, mentősöket, rendőröket és katonákat is. Szerinte ezek az emberek munkájukkal kiérdemelték a fizetésüket, ezért méltatlan velük szemben olyan megfogalmazásokat használni, amelyek megkérdőjelezik a közpénzből kapott jövedelmek értékét. Takács, érzékelve a helyzet abszurditását, hozzáfűzte: 

Ezt is megértük: tiszás képviselőket kellett védenem a saját párttársukkal szemben.”

„Ne kövessék gondolkodás nélkül a főnöküket”

A politikus a bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt politikusai gyakran a rövid távú politikai haszonszerzés érdekében fogalmaznak meg leegyszerűsítő üzeneteket.

Azt javasolnám a mélyen tisztelt tiszás képviselőknek, hogy ne kövessék mindenben gondolkodás nélkül a főnöküket”

 – írta Takács Péter, aki szerint a demagóg politikai szólamok komoly károkat okozhatnak a közbeszédben. 

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