Javaslat a tiszás képviselőknek: ne kövessék gondolkodás nélkül a főnöküket

A közszolgák munkáját sérti a kijelentés

Első hallásra jól hangozhat a kijelentés, de Takács szerint komoly problémákat vet fel, hiszen még a Tisza Párt frakciójában is több olyan képviselő ül, aki korábban a közszolgálatban dolgozott. Példaként említette a traumatológusként három évtizedet dolgozó Balatincz Péter tiszás képviselőt, valamint az orvosokat, pedagógusokat, köztisztviselőket, tűzoltókat, mentősöket, rendőröket és katonákat is. Szerinte ezek az emberek munkájukkal kiérdemelték a fizetésüket, ezért méltatlan velük szemben olyan megfogalmazásokat használni, amelyek megkérdőjelezik a közpénzből kapott jövedelmek értékét. Takács, érzékelve a helyzet abszurditását, hozzáfűzte:

Ezt is megértük: tiszás képviselőket kellett védenem a saját párttársukkal szemben.”

„Ne kövessék gondolkodás nélkül a főnöküket”

A politikus a bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt politikusai gyakran a rövid távú politikai haszonszerzés érdekében fogalmaznak meg leegyszerűsítő üzeneteket.

Azt javasolnám a mélyen tisztelt tiszás képviselőknek, hogy ne kövessék mindenben gondolkodás nélkül a főnöküket”

– írta Takács Péter, aki szerint a demagóg politikai szólamok komoly károkat okozhatnak a közbeszédben.