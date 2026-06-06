Takács Péter is ott lesz, álljon ki Ön is a demokráciáért

Vasárnap délután négy órától a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt.

Takács Péter

Fotó: Facebook/Takács Péter

Takács Péter volt egészségügyi államtitkár legújabb Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet az eseményre, azt írta:

OTT TALI!

A demonstráción Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina szólal fel. A szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta. A fenyegetett hivatalnokok név szerint: