Takács Péter is ott lesz, álljon ki Ön is a demokráciáért

A köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítani a hivatalából csak egy diktatúrában lehetséges. Magyar Péterről már a választási kampányban gondolni lehetett, hogy ha hatalomra kerül, nem lesz tekintettel a jogállami korlátokra az akarata érvényesítése során. És lám, már a választás esetéjén meghirdette a bosszúhadjáratát a köztársasági elnök és az állami intézményvezetők ellen. Vasárnap délután minden jogkövető állampolgár kiállhat a jogállami intézmények mellett a Sándor-palota előtt.
Vasárnap délután négy órától a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt.
Takács Péter volt egészségügyi államtitkár legújabb Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet az eseményre, azt írta:
OTT TALI!
A demonstráción Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina szólal fel. A szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta. A fenyegetett hivatalnokok név szerint:
- Sulyok Tamás köztársasági elnök,
- Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
- Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
- Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
- Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
- Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
- Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
- Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.
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