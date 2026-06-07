Takács Péter az Origónak: Jogállamot nem lehet diktatórikus eszközökkel építeni – videó

Az Origo munkatársa beszélgetett Takács Péter fideszes képviselővel a vasárnapi Sándor-palotánál megrendezésre kerülő demonstráción.

Takács Péter szerint Magyar Péter folyamatosan terel, és manipulál. Fotó: Facebook/Takács Péter

A képviselő szerint fontos, hogy mindenki részt vegyen valamilyen formában a rendezvényen, hiszen a kiállással meg lehet üzenni Magyar Péternek, hogy

jogállamot nem lehet diktatórikus eszközökkel építeni, és Bibó István szavaival egy demokrata nem fél.”

A parlamenti munkáról elmondta, hogy úgy érzi, ő jó úton jár azzal, hogy lassan törvényt fognak róla elnevezni, ez azonban a jelenlegi miniszterelnökről már korántsem mondható el.

Felháborító és méltatlan az a színvonal, amit az új miniszterelnök behozott az országgyűlés falai közé, az inkább romkocsmában vagy cirkuszban való.”

– jelezte Takács Péter, de hozzátette, hogy így legalább láthatja ország-világ, hogy Magyar Péter nem tud kilépni a kampány üzemmódból, és nem tudja levetkőzni azokat a személyiségjegyeket, melyek bizonyítják, hogy teljesen alkalmatlan arra a pozícióra, amelyet betölt.

A politikus azonban reményét fejezte ki, hogy a miniszterelnök talán maga mögött hagyja ezt az agresszív viselkedést, de sok jelét ennek nem látja. Erre utal a pénteki migrációellenes tüntetésen tapasztalt viselkedése is. Takács Péter szerint a kormányfő „aljas és manipulatív módon viselkedett.” Természetesen mindezt azért, hogy mindenki arról beszéljen, hogyan viselkedett a teraszon. Addig sem kell a migrációs paktumról beszélnie.