Helyretette Magyar Pétert a korábbi egészségügyi államtitkár

A közösségi oldalára feltöltött videóban Bohár Dániel osztotta meg Takács Péter parlamenti felszólalását, amelyben a volt egészségügyi államtitkár kerek-perec kijelentette: Magyar Péter „szemrebbenés nélkül hazudik”, amikor a kórházak helyzetéről beszél. Takács szerint az általa vezetett államtitkárság idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítható összeg a sokszorosára emelkedett, amit a miniszterelnök előszeretettel mos össze más jellegű kiadásokkal.
Többszörösére nőtt a keret
Takács Péter felszólalásában hangsúlyozta, hogy a forrásnövekedés önmagában is jól mutatja az egészségügyi intézmények működtetésére fordított állami szerepvállalás mértékét. Mint fogalmazott:
Azt elfelejti megemlíteni, hogy az én államtitkárságom alatt a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítható összeg 31 milliárdról majdnem 220 milliárd forintra nőtt.”
A képviselő arra is kitért, hogy ezen felül haváriahelyzetek esetén további milliárdos támogatásokat is biztosítottak az intézmények számára:
Az, hogy egyes döntések esetében, mondjuk haváriahelyzet miatt, egy-három milliárd forint pluszt biztosítottunk, az csak a ráadás.”
Véleménye szerint a vitában a tények és a számok ismertetése elengedhetetlen, ezért szükségesnek tartotta nyilvánosan is rögzíteni a kormányzati ciklus alatt bekövetkezett változásokat. Takács Péter szerint a kórházak működtetésére fordított keretek alakulása önmagában cáfolja azokat az állításokat, amelyek szerint nem történt érdemi forrásbővítés az egészségügyben.