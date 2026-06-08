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Takács Péter

Helyretette Magyar Pétert a korábbi egészségügyi államtitkár

53 perce
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A volt egészségügyi államtitkár keményen visszavágott Magyar Péternek a Parlamentben, ahol látványos számháború bontakozott ki az egészségügy körül. Takács Péter szerint a miniszterelnök elhallgatja, hogy a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítható összeg az elmúlt években a hétszeresére nőtt.
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A közösségi oldalára feltöltött videóban Bohár Dániel osztotta meg Takács Péter parlamenti felszólalását, amelyben a volt egészségügyi államtitkár kerek-perec kijelentette: Magyar Péter „szemrebbenés nélkül hazudik”, amikor a kórházak helyzetéről beszél. Takács szerint az általa vezetett államtitkárság idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítható összeg a sokszorosára emelkedett, amit a miniszterelnök előszeretettel mos össze más jellegű kiadásokkal. 

Takács Péter
Takács Péter a parlamenti felszólalásában a kórházi finanszírozás adataival érvelt (forrás: Facebook/Takács Péter)

Többszörösére nőtt a keret

Takács Péter felszólalásában hangsúlyozta, hogy a forrásnövekedés önmagában is jól mutatja az egészségügyi intézmények működtetésére fordított állami szerepvállalás mértékét. Mint fogalmazott:

Azt elfelejti megemlíteni, hogy az én államtitkárságom alatt a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítható összeg 31 milliárdról majdnem 220 milliárd forintra nőtt.”

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A képviselő arra is kitért, hogy ezen felül haváriahelyzetek esetén további milliárdos támogatásokat is biztosítottak az intézmények számára:

Az, hogy egyes döntések esetében, mondjuk haváriahelyzet miatt, egy-három milliárd forint pluszt biztosítottunk, az csak a ráadás.”

Véleménye szerint a vitában a tények és a számok ismertetése elengedhetetlen, ezért szükségesnek tartotta nyilvánosan is rögzíteni a kormányzati ciklus alatt bekövetkezett változásokat. Takács Péter szerint a kórházak működtetésére fordított keretek alakulása önmagában cáfolja azokat az állításokat, amelyek szerint nem történt érdemi forrásbővítés az egészségügyben.

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