Helyretette Magyar Pétert a korábbi egészségügyi államtitkár

A közösségi oldalára feltöltött videóban Bohár Dániel osztotta meg Takács Péter parlamenti felszólalását, amelyben a volt egészségügyi államtitkár kerek-perec kijelentette: Magyar Péter „szemrebbenés nélkül hazudik”, amikor a kórházak helyzetéről beszél. Takács szerint az általa vezetett államtitkárság idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítható összeg a sokszorosára emelkedett, amit a miniszterelnök előszeretettel mos össze más jellegű kiadásokkal.

Takács Péter a parlamenti felszólalásában a kórházi finanszírozás adataival érvelt (forrás: Facebook/Takács Péter)

Többszörösére nőtt a keret

Takács Péter felszólalásában hangsúlyozta, hogy a forrásnövekedés önmagában is jól mutatja az egészségügyi intézmények működtetésére fordított állami szerepvállalás mértékét. Mint fogalmazott: