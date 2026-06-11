Takács Péter nem kertelt, számokkal bizonyította az igazát – ezt Magyar Péter nem teszi zsebre

Takács Péter élesen reagált Magyar Péter bejelentésére, amely szerint a kormány 3 milliárd forintot (Magyar Péter nyilatkozata szerint 3,4 milliárd forintot - a szerk.) biztosít a kórházi klímaberendezések karbantartására. A volt egészségügyi államtitkár szerint a bejelentés azt a benyomást kelti, mintha az előző években nem fordítottak volna figyelmet a kórházi légtechnikai rendszerek fejlesztésére, holott ennek éppen az ellenkezője igaz.

Takács Péter szerint Magyar Péter figyelmen kívül hagyja a korábbi kórházi klímafejlesztések eredményeit (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)

18 milliárd forint ment korszerűsítésre

Az Orbán-kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére.”

Ebben még nem szerepelnek azok az új építésű vagy teljes körűen felújított kórházi épületek, amelyekben a legmodernebb előírásoknak megfelelő rendszereket telepítették. Takács arra is felhívta a figyelmet, hogy a kórházi légtechnikai rendszerek jóval összetettebbek egy hagyományos háztartási klímánál, hiszen speciális szűrőrendszerekkel biztosítják a vírus- és baktériummentes levegőt az érzékeny egészségügyi területeken.