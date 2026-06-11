Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter menesztette a KEHI vezetőjét, most előkerült a Diákhitel Központról szóló súlyos jelentés

Ezt látnia kell!

Riasztó képeken a Velencei-tó pusztulása, egyre nagyobb a baj

Takács Péter

Takács Péter nem kertelt, számokkal bizonyította az igazát – ezt Magyar Péter nem teszi zsebre

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A volt egészségügyi államtitkár szerint félrevezető azt a látszatot kelteni, mintha a kórházi klímaberendezések korszerűsítése most kezdődne Magyarországon. Takács Péter a közösségi oldalán sorolta azokat a fejlesztéseket és költségvetési adatokat, amelyek szerinte bizonyítják, hogy az Orbán-kormány évek óta jelentős forrásokat fordít a kórházi légtechnikai rendszerek fejlesztésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács PéteregészségügyKlímaberendezéskórházi klímafejlesztésMagyar Péter

Takács Péter élesen reagált Magyar Péter bejelentésére, amely szerint a kormány 3 milliárd forintot (Magyar Péter nyilatkozata szerint 3,4 milliárd forintot - a szerk.) biztosít a kórházi klímaberendezések karbantartására. A volt egészségügyi államtitkár szerint a bejelentés azt a benyomást kelti, mintha az előző években nem fordítottak volna figyelmet a kórházi légtechnikai rendszerek fejlesztésére, holott ennek éppen az ellenkezője igaz.

Takács Péter
Takács Péter szerint Magyar Péter figyelmen kívül hagyja a korábbi kórházi klímafejlesztések eredményeit (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)

18 milliárd forint ment korszerűsítésre

Az Orbán-kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére.”

Ebben még nem szerepelnek azok az új építésű vagy teljes körűen felújított kórházi épületek, amelyekben a legmodernebb előírásoknak megfelelő rendszereket telepítették. Takács arra is felhívta a figyelmet, hogy a kórházi légtechnikai rendszerek jóval összetettebbek egy hagyományos háztartási klímánál, hiszen speciális szűrőrendszerekkel biztosítják a vírus- és baktériummentes levegőt az érzékeny egészségügyi területeken.

Javaslat a tiszás képviselőknek: ne kövessék gondolkodás nélkül a főnöküket

Jelentősen nőtt a légkondicionált helyiségek aránya

A politikus kiemelte, hogy a kormányzás kezdetén a kiemelt kezelőhelyiségek – például a műtők, intenzív osztályok, stroke- és kardiológiai őrzők – mindössze 56 százaléka volt légkondicionált, míg ez az arány mára 96 százalékra emelkedett.

Örülök, hogy a Tisza halad tovább az általunk megkezdett úton, és a felméréseinkre, terveinkre alapozva folytatja az általunk megkezdett munkát!”

– fogalmazott Takács, aki arra is emlékeztetett, hogy 2025-ben szintén 3 milliárd forintos keretből zajlott hűtéskorszerűsítési program országszerte. Hozzátette: 

államtitkári időszaka alatt a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítható éves költségvetési forrás 31 milliárd forintról csaknem 220 milliárd forintra emelkedett.

Takács Péter végül sok sikert kívánt Hegedűs Zsolt miniszternek a jövőbeni költségvetési tárgyalásokhoz is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!