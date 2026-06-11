Takács Péter nem kertelt, számokkal bizonyította az igazát – ezt Magyar Péter nem teszi zsebre

Takács Péter élesen reagált Magyar Péter bejelentésére, amely szerint a kormány 3 milliárd forintot (Magyar Péter nyilatkozata szerint 3,4 milliárd forintot - a szerk.) biztosít a kórházi klímaberendezések karbantartására. A volt egészségügyi államtitkár szerint a bejelentés azt a benyomást kelti, mintha az előző években nem fordítottak volna figyelmet a kórházi légtechnikai rendszerek fejlesztésére, holott ennek éppen az ellenkezője igaz.
18 milliárd forint ment korszerűsítésre
Az Orbán-kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére.”
Ebben még nem szerepelnek azok az új építésű vagy teljes körűen felújított kórházi épületek, amelyekben a legmodernebb előírásoknak megfelelő rendszereket telepítették. Takács arra is felhívta a figyelmet, hogy a kórházi légtechnikai rendszerek jóval összetettebbek egy hagyományos háztartási klímánál, hiszen speciális szűrőrendszerekkel biztosítják a vírus- és baktériummentes levegőt az érzékeny egészségügyi területeken.
Jelentősen nőtt a légkondicionált helyiségek aránya
A politikus kiemelte, hogy a kormányzás kezdetén a kiemelt kezelőhelyiségek – például a műtők, intenzív osztályok, stroke- és kardiológiai őrzők – mindössze 56 százaléka volt légkondicionált, míg ez az arány mára 96 százalékra emelkedett.
Örülök, hogy a Tisza halad tovább az általunk megkezdett úton, és a felméréseinkre, terveinkre alapozva folytatja az általunk megkezdett munkát!”
– fogalmazott Takács, aki arra is emlékeztetett, hogy 2025-ben szintén 3 milliárd forintos keretből zajlott hűtéskorszerűsítési program országszerte. Hozzátette:
államtitkári időszaka alatt a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítható éves költségvetési forrás 31 milliárd forintról csaknem 220 milliárd forintra emelkedett.
Takács Péter végül sok sikert kívánt Hegedűs Zsolt miniszternek a jövőbeni költségvetési tárgyalásokhoz is.