Újabb Tinder-csörte: Takács Péter videóban figurázta ki Magyar Pétert

Közösségi oldalán osztott meg egy videót Takács Péter, amelyben romantikus háttérzene mellett Magyar Péter látható, amint a telefonját nézi az Országgyűlés ülésén.

A két politikus között néhány nappal ezelőtt robbant ki a „tinderezős” vita, amelyre Takács Péter ezúttal egy humoros videóval reagált (Forrás: képernyőkép)

A képviselő a felvételhez ezt írta:

Toroczkai László meghívta az ülésteremben TINDEREZŐ miniszterelnököt egy ásotthalmi éjszakára. Vajon jobbra húzza vagy balra húzza?”

Fricska egy korábbi vádra

A videó nem véletlenül kapott ilyen felütést. Takács Péter ezzel arra a korábbi jelenetre utalt vissza, amikor Magyar Péter azzal támadta őt, hogy a parlamenti ülés alatt a telefonját nyomkodta, és szerinte éppen Tinderezett. Most Takács Péter fordította vissza a tréfát ellenfelére, ráadásul időzítése sem véletlen. Nem sokkal korábban ugyanis a migrációs paktum kapcsán Toroczkai László meginvitálta Magyar Pétert egy ásotthalmi éjszakára, hogy saját szemével lássa a déli határnál tapasztalható helyzetet.