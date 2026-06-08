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Takács Péter

Újabb Tinder-csörte: Takács Péter videóban figurázta ki Magyar Pétert

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A parlamenti „tinderezés” körüli politikai adok-kapok újabb fordulatot vett. Takács Péter ezúttal egy ironikus videóval vágott vissza Magyar Péternek, amelynek különös pikantériát adott Toroczkai László ásotthalmi meghívása.
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Takács PéterhumorosÁsotthalomvideóToroczkai LászlóTinderMagyar Pétermigrációs paktum

Közösségi oldalán osztott meg egy videót Takács Péter, amelyben romantikus háttérzene mellett Magyar Péter látható, amint a telefonját nézi az Országgyűlés ülésén. 

Takács Péter
A két politikus között néhány nappal ezelőtt robbant ki a „tinderezős” vita, amelyre Takács Péter ezúttal egy humoros videóval reagált (Forrás: képernyőkép)

A képviselő a felvételhez ezt írta: 

Toroczkai László meghívta az ülésteremben TINDEREZŐ miniszterelnököt egy ásotthalmi éjszakára. Vajon jobbra húzza vagy balra húzza?”

Fricska egy korábbi vádra

A videó nem véletlenül kapott ilyen felütést. Takács Péter ezzel arra a korábbi jelenetre utalt vissza, amikor Magyar Péter azzal támadta őt, hogy a parlamenti ülés alatt a telefonját nyomkodta, és szerinte éppen Tinderezett. Most Takács Péter fordította vissza a tréfát ellenfelére, ráadásul időzítése sem véletlen. Nem sokkal korábban ugyanis a migrációs paktum kapcsán Toroczkai László meginvitálta Magyar Pétert egy ásotthalmi éjszakára, hogy saját szemével lássa a déli határnál tapasztalható helyzetet.

Magyar Péter nagy rajongója Takács Péternek, aki imádja a miniszterelnök minden mozdulatát

Töltsön el egy éjszakát nálunk, de nem egy szobában, nyugalom. Éjszaka menjünk ki a mezőőrökkel, határvadászokkal, és nézzük meg, mi van a kerítésnél”

 – fogalmazott a Mi Hazánk elnöke, akinek szavait nevetés fogadta az ülésteremben. Magyar Péter a közös éjszakázást visszautasította, ugyanakkor azt mondta, hogy a határkerítést szívesen megnézi. Takács Péter videója erre a jelenetre és a korábbi „tinderezős” vitára egyszerre reflektál.

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