Újabb Tinder-csörte: Takács Péter videóban figurázta ki Magyar Pétert

Közösségi oldalán osztott meg egy videót Takács Péter, amelyben romantikus háttérzene mellett Magyar Péter látható, amint a telefonját nézi az Országgyűlés ülésén.
A képviselő a felvételhez ezt írta:
Toroczkai László meghívta az ülésteremben TINDEREZŐ miniszterelnököt egy ásotthalmi éjszakára. Vajon jobbra húzza vagy balra húzza?”
Fricska egy korábbi vádra
A videó nem véletlenül kapott ilyen felütést. Takács Péter ezzel arra a korábbi jelenetre utalt vissza, amikor Magyar Péter azzal támadta őt, hogy a parlamenti ülés alatt a telefonját nyomkodta, és szerinte éppen Tinderezett. Most Takács Péter fordította vissza a tréfát ellenfelére, ráadásul időzítése sem véletlen. Nem sokkal korábban ugyanis a migrációs paktum kapcsán Toroczkai László meginvitálta Magyar Pétert egy ásotthalmi éjszakára, hogy saját szemével lássa a déli határnál tapasztalható helyzetet.
Töltsön el egy éjszakát nálunk, de nem egy szobában, nyugalom. Éjszaka menjünk ki a mezőőrökkel, határvadászokkal, és nézzük meg, mi van a kerítésnél”
– fogalmazott a Mi Hazánk elnöke, akinek szavait nevetés fogadta az ülésteremben. Magyar Péter a közös éjszakázást visszautasította, ugyanakkor azt mondta, hogy a határkerítést szívesen megnézi. Takács Péter videója erre a jelenetre és a korábbi „tinderezős” vitára egyszerre reflektál.