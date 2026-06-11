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Takács Péter

Takács Péter Magyar Péterről: Hazudik, mint a vízfolyás

1 órája
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Magyar Péter félrevezető módon mutatja be a kórházi klímaberendezésekre és infrastruktúrára fordított korábbi kiadásokat – erről beszélt Takács Péter. A fideszes politikus kifejtette, hogy a Tisza Párt vezetője kiragadott tételekkel próbálja azt a látszatot kelteni, mintha az előző kormányok csak minimális összegeket fordítottak volna az egészségügyre, miközben szerinte a kórházak üzemeltetésére szánt források az elmúlt években jelentősen emelkedtek.
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Takács PéteregészségügyMagyar Péter

„Hazudik, mint a vízfolyás” – így reagált Takács Péter arra, hogy Magyar Péter a kórházi klímaberendezésekre fordított korábbi kormányzati kiadásokat bírálta.

Takács Péter
Takács Péter Fotó: Teknős Miklós

A fideszes politikus szerint a miniszterelnök rendszeresen kiragad egy-egy kormányzati döntést vagy költségvetési tételt, majd azt a látszatot kelti, mintha az adott területre összesen ennyi pénzt fordítottak volna az elmúlt években. Példaként a kórházi légtechnikai fejlesztéseket említette, amelyek kapcsán 

Magyar Péter a közelmúltban egy-egy milliárdos nagyságrendű kiadást hozott fel.

Takács Péter hangsúlyozta: bár az említett összegek önmagukban sem elhanyagolhatók, az egészségügy teljes, mintegy négyezer milliárd forintos költségvetéséhez képest csak egy részét jelentik az ágazatra fordított forrásoknak.

 

Tudatos politikai manipuláció Magyar Pétertől

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy államtitkári munkája idején a kórházak műszaki üzemeltetésére és rezsiköltségeire fordítható keret 32 milliárd forintról 220 milliárd forintra emelkedett. Hozzátette: 

ezen felül a kormány több alkalommal külön forrásokat is biztosított az intézmények számára.

Takács Péter szerint ezért félrevezető úgy bemutatni az egyes rendkívüli támogatásokat, mintha azok jelentenék az egészségügyi infrastruktúrára fordított teljes összeget. Úgy véli, ez tudatos politikai manipuláció, amelyet a Tisza Párt miniszterelnökének kommunikációjában rendszeresen tapasztalni lehet.

 

 

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