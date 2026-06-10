Magyar Péter technikailag nem hazudott, csak gyakorlatilag

Június 12-én a migrációs paktum fontosabb elemei hatályba lépnek, és Magyarország számára is uniós jogi kötelezettséget jelentenek – figyelmeztetett Takács Péter.

Takács Péter szerint Magyar Péter tecnikailag nem hazudott, csak gyakorlatilag Fotó: Facebook/Takács Péter

A képviselő jelezte, hogy a Fidesz-KDNP a migrációs paktumot mindig is határozottan ellenezte, azt nem szavazta meg, nem hajtotta végre, ellenben a Tisza-kormány álláspontja nem ismert.

Hetek óta próbáljuk rávenni őket arra, hogy egyértelműen nyilatkozzanak, végrehajtják-e a migrációs paktum rendelkezéseit, vagy sem”

– közölte Takács Péter, hozzátéve,

A migrációs paktum végrehajtása beláthatatlan következményekkel jár Magyarország és az Európai Unió egésze számára.”

Ellenőrizetlen, illegális migrációhoz vezetne, a korábbi illegális migrációt pedig legalizálná. Ahogy a politikus elmondta, úgy trükköznek, hogy az unióba érkező illegális migráns, kap egy regisztrációs számot, és így legális migránssá válik.

Takács Péter ezért azt is megemlíti, hogy ezáltal teljesíthető Magyar Péter azon vállalása, hogy

nem lesz illegális migráns Magyarországon.”

Ennek megfelelően a miniszterelnök csúsztatása gyakorlatilag hazudság.