Takács Péter Magyar Péterről: A miniszterelnök viselkedése méltatlan a parlamenthez

Takács Péter volt egészségügyi államtitkár élesen bírálta Magyar Pétert egy nyilatkozatában, amelyben a miniszterelnök parlamenti viselkedéséről és politikai stílusáról beszélt.
A politikus azt mondta, nem zavarják Magyar Péter személyes kritikái, mert szerinte szakmai felkészültsége és közigazgatási tapasztalata önmagáért beszél. Úgy fogalmazott, olyan szakvizsgával rendelkezik, amely kifejezetten az államigazgatási munkához szükséges, és meggyőződése, hogy államtitkárként végzett munkája előre vitte az egészségügyet.
Takács Péter szerint az elmúlt négy évben olyan feladatot láthatott el, amelyre alkalmassá tette a mögötte álló közigazgatási tapasztalat. Hozzátette, ezért nem érintik különösebben azok a parlamenti beszólások, amelyek időnként őt, máskor Pócs Jánost vagy Gulyás Gergelyt érik.
A volt államtitkár kifogásolta Magyar Péter parlamenti szerepléseit is. Azt mondta, kicsinyesnek és „óvodásnak” tartja azokat a jeleneteket, amikor a miniszterelnök szerinte a kamerák kedvéért provokálja politikai ellenfeleit. Úgy véli, az ilyen viselkedés nem méltó az Országgyűléshez, amelyet történelmi jelentőségű intézménynek nevezett.
Takács Péter szerint Magyar Péter politikáját elsősorban a látvány és a közösségi médiás megjelenések határozzák meg. A volt államtitkár úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök politikája inkább „látványpékség”, mint valódi kormányzás.
A nyilatkozatban szóba került a Karmelita környékén történt kordonelbontás is. Takács Péter felidézte, hogy egy építkezési területet védő kordont bontottak el, majd később egy német turista megsérült, amikor egy szerszám a közelében leesett. A politikus szerint kérdés, hogy az ügyben kit vonnak majd felelősségre, és felvetette, hogy a munkavédelmi szabályok betartását is vizsgálni kellene.
Takács Péter úgy véli, hogy a miniszterelnök jelenlegi politikai stílusa hosszabb távon visszaüthet, ugyanakkor hozzátette: egyelőre Magyar Péter továbbra is ezt a kommunikációs utat választja.