Takács Péter Magyar Péterről: A miniszterelnök viselkedése méltatlan a parlamenthez

Takács Péter volt egészségügyi államtitkár élesen bírálta Magyar Pétert egy nyilatkozatában, amelyben a miniszterelnök parlamenti viselkedéséről és politikai stílusáról beszélt.

Takács Péter

Fotó: Facebook/Takács Péter

A politikus azt mondta, nem zavarják Magyar Péter személyes kritikái, mert szerinte szakmai felkészültsége és közigazgatási tapasztalata önmagáért beszél. Úgy fogalmazott, olyan szakvizsgával rendelkezik, amely kifejezetten az államigazgatási munkához szükséges, és meggyőződése, hogy államtitkárként végzett munkája előre vitte az egészségügyet.

Takács Péter szerint az elmúlt négy évben olyan feladatot láthatott el, amelyre alkalmassá tette a mögötte álló közigazgatási tapasztalat. Hozzátette, ezért nem érintik különösebben azok a parlamenti beszólások, amelyek időnként őt, máskor Pócs Jánost vagy Gulyás Gergelyt érik.

A volt államtitkár kifogásolta Magyar Péter parlamenti szerepléseit is. Azt mondta, kicsinyesnek és „óvodásnak” tartja azokat a jeleneteket, amikor a miniszterelnök szerinte a kamerák kedvéért provokálja politikai ellenfeleit. Úgy véli, az ilyen viselkedés nem méltó az Országgyűléshez, amelyet történelmi jelentőségű intézménynek nevezett.