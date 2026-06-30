Takács Péter: Nem értem, miért érzi Magyar Péter és Hegedűs Zsolt úgy, hogy minden apróságban hazudni kell

Súlyos kritikát fogalmazott meg Hegedűs Zsolttal és a jelenlegi egészségügyi vezetéssel szemben Takács Péter. Az Origónak adott exkluzív interjúban a volt államtitkár több ponton is vitatta a miniszter kijelentéseit, és azt állította, hogy a most bemutatott kórházi fejlesztések jelentős része még az Orbán-kormány idején indult el, a jelenlegi kabinet pedig igazságtalanul próbálja elvitatni az akkori eredményeket.
– Hegedűs Zsolt azt állítja, hogy az Orbán-kormány gyakorlatilag semmit sem tett a kórházi klímarendszerek korszerűsítéséért. Ön szerint ez egyszerű politikai túlzás, vagy tényszerűen cáfolható állítás?
– Mind a kettő. Nem értem, miért érzi úgy ő és a miniszterelnök is, hogy minden apróságban hazudni kell. 2018-ban átfogó programot indítottunk, és az Orbán-kormány minden évben több milliárd forintot fordított a kórházi klímarendszerek korszerűsítésére. A nagy hőhullámok tapasztalatai után döntöttünk úgy, hogy tervszerű fejlesztésekre van szükség. Amit most Hegedűs Zsolt úgy állít be, mintha újdonság lenne – hogy a KEF-fel (Kórházi és Ellátási Főigazgatóság - a szerk.) felmérette a kórházi klímarendszereket –, azt mi már évekkel ezelőtt megtettük. Az pedig végképp érthetetlen, amikor azt állítja, hogy én soha nem jártam a kórházak tetején megnézni ezeket a rendszereket. Most mutattam neki egy tavalyi fotót, amin a Székesfehérvári Kórház tetején állok egy ilyen bejáráson.
– Az Uzsoki Utcai Kórházban most olyan fejlesztéseket mutattak be, amelyekről Ön azt mondja, hogy még az Orbán-kormány idején készültek elő és akkor szerezték be az eszközöket. Nem ellentmondásos, hogy a jelenlegi vezetés egyszerre tagadja a korábbi munkát, miközben annak eredményeit mutatja be?
– Az Uzsoki esetében tavaly decemberben készült el a felmérés, erről jegyzőkönyvek is vannak. Akkor egyeztetett a KEF a kórház műszaki vezetésével a folyadékhűtők cseréjéről. Az is igaz, hogy átmenetileg bérelt géppel biztosították a működést, de ez nem végleges megoldásnak készült, hanem arra az időre szólt, amíg lezárul a közbeszerzés. Június 11-én született kormánydöntés arról, hogy a Tisza-kormány 3,6 milliárd forintot biztosít légtechnikai fejlesztésekre. Csakhogy a közbeszerzés eredménye már május 27-én megszületett. Vagyis ezt a beruházást nem a júniusi döntés készítette elő, hanem egy korábban elindított folyamat része volt. Vagyis nem új program indult, hanem a korábbi fejlesztések folytatódtak.
– Hegedűs Zsolt szerint korábban csak kapkodás és tűzoltás volt. Mit üzen azoknak a műszaki és egészségügyi szakembereknek, akik éveken át dolgoztak ezeken a fejlesztéseken és most azt hallják, hogy a munkájuk gyakorlatilag nem is létezett?
– Azt üzenem nekik, hogy legyenek büszkék a munkájukra. Óriásiakat léptünk előre 2018 óta ezen a területen is. Messze nem végeztünk, de talán érdemes megemlíteni, hogy a kormányzásunk kezdetén a műtőkben, az intenzív osztályokon és az őrzőkben mindössze az esetek 56 százalékában volt valamilyen légtechnika. 2026-ra eljutottunk oda, hogy a műtők és a kiemelt kezelőhelyiségek 96 százalékában már van valamilyen légtechnika. Az, hogy 56 százalékról 96 százalékra jutottunk, megsüvegelendő eredmény. Majdnem százszázalékos lefedettséget sikerült elérni 16 év alatt, ami szerintem komoly előrelépés. A kollégák legyenek erre büszkék, és ne vegyék magukra Hegedűs Zsolt szavait.
– Ön azt írta, hogy a mostani klímameghibásodás kezelése lényegében ugyanazt a protokollt követte, amelyet még az Orbán-kormány idején dolgoztak ki. Ezek szerint a jelenlegi kormány valójában egy működő rendszert használ tovább?
– Tavaly és tavalyelőtt is ugyanígy voltak hőhullámok. Már akkor, amikor én voltam az egészségügyi államtitkár, kidolgoztunk egy protokollt arra, hogyan kell a haváriahelyzeteket kezelni. Amit tavaly egyesek szenzációként vagy katasztrófaként mutattak be, az ilyen hőterhelés mellett sajnos előfordulhat: leáll egy kórházi klíma. Nemcsak Magyarországon, hanem bárhol a világon. Erre volt egy protokollunk, és ez most az Onkológiai Intézetnél is működött. Tavaly a teljes nyári időszakban tízezer tervezett műtéti beavatkozásból mindössze hármat kellett elhalasztani. Ez azt mutatja, hogy egy működő rendszer van. Nem igaz az az állítás, hogy csak kapkodás és fejetlenség lett volna. Protokollok vannak, tervek vannak. Úgyhogy hasonló szervezettséget kívánok Hegedűs úr minisztériumának is.
– Hegedűs Zsolt arra kérte a lakosságot, hogy csak indokolt esetben keressék fel a sürgősségi osztályokat. Ha ugyanez a felhívás az Ön államtitkársága idején hangzott volna el, Ön szerint ugyanilyen fogadtatása lett volna?
– Ebben a kérdésben az a vicces, hogy Hegedűs úrnak igaza van. A sürgősségi osztály nem hűsölő, oda valóban csak sürgősségi ellátást igénylő esetekkel kell menni. A hőség ugyanakkor extra terhelést jelent a sürgősségi ellátórendszernek. Amit viszont visszásnak érzek, hogy tavaly és tavalyelőtt ugyanez a helyzet teljesen más kommunikációt kapott. Akkor gátlástalanul támadták a közszolgáltatásokat és a kórházi ellátórendszert. Most pedig milyen jól jön Hegedűs úrnak a 1830-as központi ügyeleti telefonszám. Csakhogy ezt a rendszert még én vezettem be. Akkor viszont Hegedűs úr és a két jelenlegi államtitkára élesen támadták az új ügyeleti rendszert és a 1830-as telefonszámot is.
– Ha félretesszük a politikai vitát: mit tartana most a három legsürgetőbb intézkedésnek annak érdekében, hogy a következő évek egyre gyakoribb hőhullámai mellett a magyar kórházak légtechnikai rendszerei hosszú távon is biztonságosan működjenek??
– Folytatni kell azt a programot, amit mi elkezdtünk. Úgy látom, ezzel nincs is vita, hiszen a Tisza is hasonló nagyságrendű forrást biztosít erre a célra. Nyilván majd azt halljuk, hogy mi semmit sem csináltunk, de ez egyszerűen nem igaz. Én továbbra is azokra a szakemberekre építenék, akik az én munkámat is segítették. Most már Hegedűs úr is szinte szó szerint azt mondja, amit én tavaly mondtam: irreális elvárás az egész kórház klimatizálása. Örülök, hogy erre ő is rájött. A másik kívánságom pedig az, hogy végre kezdjenek el valóban kormányozni az egészségügyben. A kampányban sok ígéret hangzott el, egyelőre viszont inkább szimbolikus intézkedéseket látok. Ideje lenne ezek helyett az ígéretek megvalósításával foglalkozni. A Tisza azt ígérte, hogy nullára csökkenti a gyógyszerek áfáját. Ötven napja kormányoznak, de ilyen törvényjavaslatot még nem láttam. Lassan ideje lenne benyújtani.