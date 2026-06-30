Takács Péter: Nem értem, miért érzi Magyar Péter és Hegedűs Zsolt úgy, hogy minden apróságban hazudni kell

Súlyos kritikát fogalmazott meg Hegedűs Zsolttal és a jelenlegi egészségügyi vezetéssel szemben Takács Péter. Az Origónak adott exkluzív interjúban a volt államtitkár több ponton is vitatta a miniszter kijelentéseit, és azt állította, hogy a most bemutatott kórházi fejlesztések jelentős része még az Orbán-kormány idején indult el, a jelenlegi kabinet pedig igazságtalanul próbálja elvitatni az akkori eredményeket.

Takács Péter azt állítja, hogy a jelenlegi kormány több olyan egészségügyi fejlesztést saját eredményeként mutat be, amelyeket még az Orbán-kormány indított el (Fotó: Teknős Miklós/MW)

– Hegedűs Zsolt azt állítja, hogy az Orbán-kormány gyakorlatilag semmit sem tett a kórházi klímarendszerek korszerűsítéséért. Ön szerint ez egyszerű politikai túlzás, vagy tényszerűen cáfolható állítás?

– Mind a kettő. Nem értem, miért érzi úgy ő és a miniszterelnök is, hogy minden apróságban hazudni kell. 2018-ban átfogó programot indítottunk, és az Orbán-kormány minden évben több milliárd forintot fordított a kórházi klímarendszerek korszerűsítésére. A nagy hőhullámok tapasztalatai után döntöttünk úgy, hogy tervszerű fejlesztésekre van szükség. Amit most Hegedűs Zsolt úgy állít be, mintha újdonság lenne – hogy a KEF-fel (Kórházi és Ellátási Főigazgatóság - a szerk.) felmérette a kórházi klímarendszereket –, azt mi már évekkel ezelőtt megtettük. Az pedig végképp érthetetlen, amikor azt állítja, hogy én soha nem jártam a kórházak tetején megnézni ezeket a rendszereket. Most mutattam neki egy tavalyi fotót, amin a Székesfehérvári Kórház tetején állok egy ilyen bejáráson.