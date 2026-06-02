Kellemetlen ellentmondásra mutatott rá Takács Péter – mutatjuk!

Évekig kardoskodott a Tisza Párt a demokrácia mellett, most mégis úgy tűnik, nincsenek tisztában a jelentésével. Takács Péter a Gulyáságyú médiának arról beszélt, hogy hatalmas öngól a kormány részéről a köztársasági elnök erőszakos elmozdításának kísérlete.
Magyar Péter kétharmados választási győzelmére hivatkozva kívánja elmozdítani Sulyok Tamást; a Tisza-kormány hatalomra kerülése óta ez tűnik a legégetőbb problémának számára. Takács Péter szerint azonban saját elveivel megy szembe a Tisza-kormány: az államfőt szintén egy kétharmados többséggel felhatalmazott Országgyűlés választotta meg.
Takács Péter szerint hiábavaló a Tisza-kormány erőlködése
A Fidesz képviselője kiemelte:
Háromszor volt, hogy kétharmaddal újraválasztottak minket. Egy ilyen legitimitású Országgyűlés választotta meg Sulyok Tamást. Ő semmi olyat nem tett, ami miatt törvényes eszközökkel el lehetne őt mozdítani.”
