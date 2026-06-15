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Kollektív bűnösség és populista lózungok: Magyar Péter kormányától eddig ennyire futotta

2 órája
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A Tisza-kormány látványos gesztuspolitikát folytat, és valódi kormányzati munka helyett politikai leszámolásokkal és lejárató kampányokkal foglalkozik – jelentette ki Takács Péter a Hír FM adásában. A volt egészségügyi államtitkár beszélt Magyar Péter kormányának látszatintézkedéseiről, a migrációs paktum káros hatásairól, a Magyar Orvosi Kamara vezetőinek politikai szerepvállalásáról és arról is, milyen káros következményekkel járhatnak a kabinet döntései a magyar családokra nézve.
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Takács PéterHír TVrádióStefka István

„Már úton a Parlamentbe” – írta a közösségi oldalán Takács Péter, aki Stefka István vendége volt a Hír FM rádióban.

Takács Péter
A Tisza-kormány egyelőre látványos gesztuspolitikát folytat Takács Péter szerint 
Fotó: Képernyőfotó

A politikus  úgy fogalmazott: amíg el nem kezdődik „az abszolút filmszínház e heti adása”, addig érdemes meghallgatni a Hír FM-ben készült interjúját.

Az interjúban szó esett a várható megszorításokról, a bankadó és a rezsicsökkentés jövőjéről, a migrációs paktum végrehajtásáról, valamint az egészségügy helyzetéről is. Takács Péter beszélt a Magyar Orvosi Kamara politikai szerepvállalásáról, a családpolitikáról, illetve arról, hogyan érdemes reagálni a közéletben megjelenő vádakra és támadásokra.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg:

 

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