Kollektív bűnösség és populista lózungok: Magyar Péter kormányától eddig ennyire futotta

„Már úton a Parlamentbe” – írta a közösségi oldalán Takács Péter, aki Stefka István vendége volt a Hír FM rádióban.

A Tisza-kormány egyelőre látványos gesztuspolitikát folytat Takács Péter szerint

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A politikus úgy fogalmazott: amíg el nem kezdődik „az abszolút filmszínház e heti adása”, addig érdemes meghallgatni a Hír FM-ben készült interjúját.

Az interjúban szó esett a várható megszorításokról, a bankadó és a rezsicsökkentés jövőjéről, a migrációs paktum végrehajtásáról, valamint az egészségügy helyzetéről is. Takács Péter beszélt a Magyar Orvosi Kamara politikai szerepvállalásáról, a családpolitikáról, illetve arról, hogyan érdemes reagálni a közéletben megjelenő vádakra és támadásokra.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: