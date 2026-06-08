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Takács Péter

Takács Péter sokatmondó fotókkal szúrt oda a telefonozó tiszás képviselőknek

45 perce
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Újabb fejezetéhez érkezett a parlamenti telefonozás körüli politikai adok-kapok. Takács Péter ezúttal olyan fotókat tett közzé, amelyeken tiszás képviselők láthatók telefonjaikat nyomkodva az Országgyűlés ülése alatt.
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Takács PéterTisza PárttelefonozásfotóképviselőMagyar Péter

A közösségi oldalán osztott meg több fényképet Takács Péter, amelyeken a Tisza Párt képviselői telefonjukat használják a parlamenti ülés során. A képviselő a bejegyzésében azt írta: 

Takács Péter
Takács Péter sokatmondó képsorokat posztolt a közösségi oldalán a telefonozó tiszásokról (Forrás: Facebook/Takács Péter)

Nézegessen a munkaidejükben facebookozó tiszás képviselőket! Egyenlő szabályozást, egyenlő mércét, korrekt tájékoztatást!”

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A telefonozásból politikai vita lett

A bejegyzés előzménye, hogy Magyar Péter korábban élesen bírálta Takács Pétert, amiért ő a parlamenti ülés alatt a telefonját használta. 

A vita odáig fajult, hogy a miniszterelnök még a telefonhasználat korlátozásának lehetőségét is felvetette az ülésteremben, ami „Lex Takács” néven híresült el.

Az ügy személyesebb hangvételt is kapott, amikor Magyar Péter azt állította, Takács Péter feltehetően nem munkával foglalkozott a készülékén, hanem akár Tinderezhetett is. Takács most a tiszás képviselőkről készült fotókkal hívta fel a figyelmet arra, hogy szerinte ugyanazokat a szabályokat mindenkire egyformán kellene alkalmazni.

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