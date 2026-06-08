Takács Péter sokatmondó fotókkal szúrt oda a telefonozó tiszás képviselőknek

A telefonozásból politikai vita lett

A bejegyzés előzménye, hogy Magyar Péter korábban élesen bírálta Takács Pétert, amiért ő a parlamenti ülés alatt a telefonját használta.

A vita odáig fajult, hogy a miniszterelnök még a telefonhasználat korlátozásának lehetőségét is felvetette az ülésteremben, ami „Lex Takács” néven híresült el.

Az ügy személyesebb hangvételt is kapott, amikor Magyar Péter azt állította, Takács Péter feltehetően nem munkával foglalkozott a készülékén, hanem akár Tinderezhetett is. Takács most a tiszás képviselőkről készült fotókkal hívta fel a figyelmet arra, hogy szerinte ugyanazokat a szabályokat mindenkire egyformán kellene alkalmazni.