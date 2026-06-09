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Facebook-háború a parlamentben: amit szabad a tiszásoknak, nem szabad az ellenzéknek

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Éles szóváltásba keveredett Takács Péter a Telex két újságírójával a Parlament folyosóján. A kormánypárti politikus szerint a baloldali sajtó kettős mércét alkalmaz, amikor az általa készített parlamenti videókat bírálja, miközben más politikai szereplők hasonló tevékenysége felett szemet huny. Takács a Tisza Pártot és Magyar Pétert is bírálta, hangsúlyozva: ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni mindenkire.
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Éles szóváltás alakult ki Takács Péter és két Telexes újságíró között a Parlamentben. A kormánypárti politikus szerint a baloldali sajtó kettős mércét alkalmaz, miközben folyamatosan támadja őt a közösségi médiában közzétett videói miatt.

Takács Péter
Takács Péter parlamenti felszólalásában a kórházi finanszírozás adataival érvelt.
Fotó: Facebook/Takács Péte

A beszélgetés elején Takács Péter már arra utalt, hogy szerinte nem véletlenül jelent meg egyszerre két újságíró.

A múltkor azt csinálták, hogy a Simon úr elkezdett kérdezni, és amikor nem bírt velem, akkor kapott segéderőt, és most úgy látom, hogy rögtön ketten jönnek

– fogalmazott. A Telex munkatársai azt firtatták, hogy a politikus egy újabb videót tett közzé a Parlamentből, és folytatja-e ezt a gyakorlatot a jövőben is. Takács erre azt válaszolta, hogy egy rövid szünet alatt készítette és töltötte fel a felvételt. Az újságírók azt is felvetették, hogy a parlamenti videók készítését esetleg szabályozni kellene. Takács Péter szerint azonban elsőként az egyenlő feltételeket kellene biztosítani minden politikai szereplő számára. A képviselő azt mondta, elfogadhatatlannak tartja, hogy egyes politikusokat és pártokat jelentős stábbal, professzionális technikával kísérnek az Országházban, miközben másoknak még egy mobiltelefonos felvétel készítését is kifogásolják.

Egyenlő esélyek, egyenlő mérce, én csak ezt szeretném

– hangsúlyozta. Takács szerint ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni mindenkire, és ő is azokat fogja betartani, amelyek más képviselőkre is vonatkoznak. A vita során szóba került a Tisza Párt és Magyar Péter is. A Telex újságírói azt állították, hogy a Tisza politikusai nem készítenek olyan videókat az ülésteremből, mint Takács Péter. 

A kormánypárti képviselő ezt határozottan vitatta, és arra biztatta az újságírókat, hogy nézzék meg a Tisza politikusainak közösségi oldalait.

A beszélgetés végén Takács Péter Magyar Pétert is bírálta. Felidézte, hogy a Tisza Párt elnöke korábban sértő megjegyzést tett rá, majd azt állította, hogy Magyar Péter nem közvetlenül az ő oldalán, hanem egy sajtócikk kommentmezőjében fogalmazta meg kritikáját.

 

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