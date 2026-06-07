Felháborító, amit Magyar Péterék akarnak – jöhet a lex Takács?

Büszke arra Takács Péter, hogy Orbán Viktor és Sulyok Tamás után ő a harmadik, akire személyre szabott jogalkotással reagál a Tisza-kormány (továbbiakban lex Takács) − írta a Magyar Nemzet.

Takács Péter dokumentálja Magyar Péter parlamenti ámokfutását

Fotó: Facebook/Tóth Norbert

A Fidesz országgyűlési képviselője a Hír TV Vezércikk Café műsorában beszélt arról, hogy elismerésként éli meg a Magyar Péterék által ellene kezdeményezett, lex Takács néven emlegetett parlamenti mobilkitiltási javaslatot.

Ugyanakkor a politikus bolsevik reflexnek és csúnya diszkriminációnak nevezte a kezdeményezést, amely szerinte kizárólag azért született meg, mert Magyar Péter így akarja elrejteni a nyilvánosság elől a saját, parlamentben bemutatott, vállalhatatlan és agresszív viselkedését.

Magyar Péter teljesen bevadult, képtelen volt türtőztetni magát az Országgyűlésben – erről tett közzé több videót Takács Péter az Országgyűlés első érdemi ülésnapján.

A korábbi államtitkár által posztolt felvételeken az látható, hogy Magyar Péter ordibál, mutogat, a focilelátók hangulatát idéző gunyoros replikázással reagál képviselőtársainak szavaira.

A politikus egy olyan felvételt is megosztott, amelyen hallható, hogy Magyar Péter több alkalommal közbeszólásokkal próbálta kizökkenteni Rétvári Bencét a felszólalása közben.

Magyar Péter stílusát már Rost Andrea sem bírta Takács szerint. Mindezek fényében készül a lex Takács. Alább a miniszterelnök látható megszokott stílusában.