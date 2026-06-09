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tarr zoltán

Tarr Zoltán is szép summát keresett az EP-ben

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A Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere az elmúlt két évben az Európai Parlament képviselőjeként szép summát keresett, amit most kénytelen feladni az összeférhetetlenség miatt. Azért Tarr Zoltán a jövőben sem panaszkodhat, a miniszteri és képviselői fizetés sem gyenge, még ha felezik sem.
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tarr zoltántisza pártvagyonnyilatkozat

Műkedvelő, könyvgyűjtő, több, mint 15 millió forint megtakarítással rendelkezik, egy XVI. kerületi családi házban él Tarr Zoltán. A Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere az elmúlt két évben az Európai Parlament képviselőjeként szép summát keresett, amit most kénytelen feladni az összeférhetetlenség miatt, így be kell érnie a csekélyebb hazai javadalmazással, bár a képviselői tiszteletdíj és miniszteri fizetés összességében szintén jó életszínvonalat biztosít – írta a Magyar Nemzet kedden.

a tehetősebb, de gazdagnak nem mondható kormánytagok közé tartozik Tarr Zoltán, Budapest, 2026. május 11.Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés magyarságpolitikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.MTI/Bodnár Boglárka
A tehetősebb, de gazdagnak nem mondható kormánytagok közé tartozik Tarr Zoltán
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A lap hozzáteszi,

a tehetősebb, de gazdagnak nem mondható kormánytagok közé tartozik Tarr Zoltán, a politikus 2024-ben lett a Tisza Párt alelnöke,

talán a legnagyobb botrányt kavaró kiszólása 2025 augusztusában hangzott el, amikor Etyeken egy fórumon azt fejtegette, hogy a kampányban a terveikről nem beszélhetnek, „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Tarr Zoltán, a nagy titkolózó elhíresült mondatai

Az eseményen Tarr Zoltán, a párt alelnöke elmondta, hogy sok fontos kérdésről, köztük az adóemelésről sem lehet beszélni nyilvánosan mindaddig, amíg nem szerepelnek jól a 2026-os országgyűlési választásokon. 

Választást kell nyerni, utána mindent lehet” 

– jelentette ki az alelnök az elhíresült videóban.

A videót eredetileg a Mandiner mutatta be, és sokáig a Tisza-sziget YouTube-csatornáján is elérhető volt. Ma azonban csupán egy rövid, zenés összefoglaló található, az elhangzott beszédek tartalma teljesen eltűnt.

Tarr Zoltán mellett a párt gazdasági szakértője, Dálnoki Áron a többkulcsos személyi jövedelemadó mellett érvelt etyeki fórumon, és a helyi közönség megszavaztatása alapján a többség egyetértett az adóemeléssel járó változásokkal. 

 

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