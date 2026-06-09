Tarr Zoltán is szép summát keresett az EP-ben

Műkedvelő, könyvgyűjtő, több, mint 15 millió forint megtakarítással rendelkezik, egy XVI. kerületi családi házban él Tarr Zoltán. A Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere az elmúlt két évben az Európai Parlament képviselőjeként szép summát keresett, amit most kénytelen feladni az összeférhetetlenség miatt, így be kell érnie a csekélyebb hazai javadalmazással, bár a képviselői tiszteletdíj és miniszteri fizetés összességében szintén jó életszínvonalat biztosít – írta a Magyar Nemzet kedden.

A tehetősebb, de gazdagnak nem mondható kormánytagok közé tartozik Tarr Zoltán

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A lap hozzáteszi,

a tehetősebb, de gazdagnak nem mondható kormánytagok közé tartozik Tarr Zoltán, a politikus 2024-ben lett a Tisza Párt alelnöke,

talán a legnagyobb botrányt kavaró kiszólása 2025 augusztusában hangzott el, amikor Etyeken egy fórumon azt fejtegette, hogy a kampányban a terveikről nem beszélhetnek, „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Tarr Zoltán, a nagy titkolózó elhíresült mondatai

Az eseményen Tarr Zoltán, a párt alelnöke elmondta, hogy sok fontos kérdésről, köztük az adóemelésről sem lehet beszélni nyilvánosan mindaddig, amíg nem szerepelnek jól a 2026-os országgyűlési választásokon.

Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

– jelentette ki az alelnök az elhíresült videóban.

A videót eredetileg a Mandiner mutatta be, és sokáig a Tisza-sziget YouTube-csatornáján is elérhető volt. Ma azonban csupán egy rövid, zenés összefoglaló található, az elhangzott beszédek tartalma teljesen eltűnt.

Tarr Zoltán mellett a párt gazdasági szakértője, Dálnoki Áron a többkulcsos személyi jövedelemadó mellett érvelt etyeki fórumon, és a helyi közönség megszavaztatása alapján a többség egyetértett az adóemeléssel járó változásokkal.