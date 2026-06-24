Alkotmányjogász a Tisza tervéről: Egész Európában nincs példa ilyenre példa

A köztársasági elnök tisztségétől való megfosztását az Alaptörvény jogsértéshez köti, nem közvélemény-kutatásokhoz, aktivista jogászok bosszúnyilatkozataihoz vagy aktuális politikai narratívákhoz – mutatott rá az Origo megkeresésére Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég tudományos igazgatója a Tisza által benyújtott alaptörvény-módosítások kapcsán.

A Tisza terve Sulyok Tamás államfő elmozdítására veszélyes precedenst teremtene (Fotó: Csudai Sándor)

Ahogy arról beszámoltunk, a miniszterelnök az Országgyűlés hétfőre összehívott rendkívüli ülésén bejelentette, hétfőn a Parlamentben bejelentette: megindítják a Tisztítótűz-műveletet, amelynek keretében kezdeményezik Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését. Az erről szóló alaptörvény-módosítás tervezetét a kormány már nyilvánosságra is hozta, amely szerint a jelenlegi államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne. A törvénytervezetben a döntést azzal indokolják, hogy „a hivatalban lévő köztársasági elnök működésével kapcsolatban súlyos bizalomvesztés állt be a társadalom részéről.”

Sulyok Tamást nem lehet csak úgy megfosztani tisztségétől

Ifj. Lomnici Zoltán azonban leszögezte: a köztársasági elnök megbízatása 5 évre szól, és csak meghatározott okokból szűnhet meg: lejárat, halál, lemondás, összeférhetetlenség kimondása, vagy a tisztségtől való megfosztás. Utóbbi pedig nem pusztán politikai döntés:

az Országgyűlés kétharmados határozattal indítja el, ha az elnök az Alaptörvényt vagy törvényt szándékosan megsértette a tisztségében, vagy szándékos bűncselekményt követett el.

Az eljárás érdemi részét pedig az Alkotmánybíróság folytatja le bírói jellegű eljárásban, és csak akkor foszthatja meg tisztségétől az elnököt, ha megállapítja a közjogi felelősséget – ez a mechanizmus pedig a kifejezetten az elnök politikai függetlenségét és az intézmény stabilitását hivatott védeni a mindenkori parlamenti többség pillanatnyi akaratától. Az alkotmányjogász felhívta a figyelmet arra is, hogy

a törvénytervezetben az az érvelés, miszerint a társadalom elvesztette Sulyok Tamás felé a bizalmát, alkotmányjogi szempontból egész egyszerűen irreleváns – hiszen ez politikai értékítélet, nem jogi tényállás.

– Ha a parlamenti többség egyszerűen „bizalomvesztésre” hivatkozva módosíthatja az Alaptörvényt egy konkrét személy ellen, akkor az elnök intézménye elveszti semleges, a mindennapi politikán felüli jellegét. A javaslat célzott, egyéni hatályú átmeneti rendelkezés. Vagyis még ha bele is foglalják az Alaptörvénybe, az „alkotmányon kívüli megoldás” szellemében történik – magyarázta, majd hangsúlyozta:

ráadásul ha egy parlamenti többség alkotmánymódosítással egyszerűen „megszüntetheti” az aktuális elnök mandátumát politikai okokból, az precedenst teremt, és minden jövőbeli köztársasági elnök tudni fogja, hogy függetlensége korlátozott.

– Az elnök vétójoga, Alkotmánybírósághoz fordulási joga vagy nemzetegység-kifejező szerepe kiüresedhet, mert az elnök érdeke lesz, hogy ne ütközzön a többséggel. Ez ellentétes a hatalommegosztás és a jogállamiság elvével – magyarázta.