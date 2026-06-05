Árad a bevétel: egy év alatt több mint 100 milliós bevételt ért el a Tisza rendezvényes cége

Ugyan csak tavaly kezdett érdemi munkába, de a Magyar Péter pártjához kötődő Árad a Tisza Kft. több mint 106,5 milliós bevételre tett szert – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A hírportál az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó felületen szúrta ki a cég pénzügyi beszámolóját, amely szerint annak adózott eredménye 20,3 millió forint volt.

Ugyan csak tavaly kezdett érdemi munkába, de a Magyar Péter pártjához kötődő Árad a TISZA Kft. több mint 106,5 milliós bevételre tett szert (Fotó: Havran Zoltán)

Emlékezetes, még Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy a cég székhelye a XII. kerületben található, a Szépvölgyi út 139. szám alatt.

Ez az a cím, ahova Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal hivatalos beiktatása után a magyar közigazgatás elmúlt időszakában keletkezett iratait bekérette a leköszönt miniszterektől.

Érdemes felidézni a Tisza Párt tavalyi pénzügyi beszámolóját is: teljes bevétele 3,2 milliárd forint volt, míg a költségek összesen 3 milliárd forintot tettek ki. Magyar Péterék papíron 180 millió forintos nyereséggel zárták a tavalyi évet. Érdekesség, hogy tavaly az anyag jellegű ráfordítások 641 millióról 1,9 milliárdra nőttek, a személyi jellegűek 285 millióról egymilliárdra. Ez pedig azt jelzi, hogy nem volt olcsó a kampányolás a Tisza Pártnak, viszont olyan, a mindenkori baloldalt támogató vállalkozóktól kapott hatalmas támogatásokat, amelyből könnyedén fedezni tudta. Hogy kik támogatták teljese mellszélességgel Magyar Péter kampányát anyagilag, arról ezen cikkünkben olvashat bővebben.