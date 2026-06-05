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Magyar Péter

Árad a bevétel: egy év alatt több mint 100 milliós bevételt ért el a Tisza rendezvényes cége

9 perce
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Nyilvánosságra került az Árad a Tisza Kft. pénzügyi beszámolója. A Tisza Párthoz kötődő vállalkozás több mint 106,5 millió forintos árbevételt és 20,3 millió forintos profitot könyvelhetett el 2025-ben.
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Magyar PéterTisza Pártpénzügyi beszámoló

Ugyan csak tavaly kezdett érdemi munkába, de a Magyar Péter pártjához kötődő Árad a Tisza Kft. több mint 106,5 milliós bevételre tett szert – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A hírportál az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó felületen szúrta ki a cég pénzügyi beszámolóját, amely szerint annak adózott eredménye 20,3 millió forint volt. 

Ugyan csak tavaly kezdett érdemi munkába, de a Magyar Péter pártjához kötődő Árad a TISZA Kft. több mint 106,5 milliós bevételre tett szert (Fotó: Havran Zoltán)
Ugyan csak tavaly kezdett érdemi munkába, de a Magyar Péter pártjához kötődő Árad a TISZA Kft. több mint 106,5 milliós bevételre tett szert (Fotó: Havran Zoltán)

Emlékezetes, még Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy a cég székhelye a XII. kerületben található, a Szépvölgyi út 139. szám alatt. 

Ez az a cím, ahova Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal hivatalos beiktatása után a magyar közigazgatás elmúlt időszakában keletkezett iratait bekérette a leköszönt miniszterektől. 

Érdemes felidézni a Tisza Párt tavalyi pénzügyi beszámolóját is: teljes bevétele 3,2 milliárd forint volt, míg a költségek összesen 3 milliárd forintot tettek ki. Magyar Péterék papíron 180 millió forintos nyereséggel zárták a tavalyi évet. Érdekesség, hogy tavaly az anyag jellegű ráfordítások 641 millióról 1,9 milliárdra nőttek, a személyi jellegűek 285 millióról egymilliárdra. Ez pedig azt jelzi, hogy nem volt olcsó a kampányolás a Tisza Pártnak, viszont olyan, a mindenkori baloldalt támogató vállalkozóktól kapott hatalmas támogatásokat, amelyből könnyedén fedezni tudta. Hogy kik támogatták teljese mellszélességgel Magyar Péter kampányát anyagilag, arról ezen cikkünkben olvashat bővebben.

 

 

 

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