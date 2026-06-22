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kormány

Szinte teljesen eltüntetné a jelenlegi ellenzéki frakciókat a Tisza-kormány az Alaptörvény 17. módosításával

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Társadalmi párbeszédet kezdeményezett a kormány az Alaptörvény 17. módosításáról, 5 napig, azaz szombatig várják a véleményeket. A Tisza-kormány a módosítással a képviselői mandátumok időtartamát 12 évben maximalizálnák, Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása megszűnne és 30 napon belül új államfőt választanának, a 70 év feletti alkotmánybírákat elmozdítanák tisztségükből, valamint lehetővé tennék, hogy bírói kezdeményezésre visszahívható legyen az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria elnöke. Emellett az Alaptörvényből kikerülne a közpénz fogalmának meghatározása és az Alkotmánybíróság hatáskörének egyik korlátozása.
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kormányalaptörvényalkotmánybíróságköztársasági elnökMagyar Péter

A Tisza-kormány az Alaptörvény 17. módosításának tervezetéről 2026. június 27. szombatig várjuk a magyar emberek véleményét – olvasható a kormany.hu-n.

A Tisza-kormány társadalmi párbeszédet kezdeményezett az Alaptörvény 17. módosításáról
A Tisza-kormány társadalmi párbeszédet kezdeményezett az Alaptörvény 17. módosításáról Forrás: Facebook/Magyarország kormánya 

A Tisza-kormány álláspontja szerint a 2011. április 25-én elfogadott Alaptörvény már nem tölti be azt a funkciót, melyre hivatott volna, ezért van szükség az újabb változtatásra

amíg egy valóban közös új alkotmányt tud az Országgyűlés elfogadni.”

A jogállami demokrácia működéséhez elengedhetetlen változtatások a Magyar Péter vezette Tisza-kormány szerint a következők:

  • Időkorlát az országgyűlési képviselőknek. Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be ezt a tisztséget. 
  • A köztársasági elnök megbízatásának rendezése. A hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne, az Országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana. 
  • Függetlenebb Alkotmánybíróság. A módosítás újra bevezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Az Alkotmánybíróság tagjai ezentúl saját tagjaik közül választhatnának elnököt.
  • Erősebb bírói önigazgatás. A bírák nagyobb szerepet kapnának az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének kiválasztásában és elszámoltathatóságában. 
  • Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása.
  • Kevesebb sarkalatos törvény. Csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell. 
  • Az Alkotmánybíróság teljesebb hatásköre. Megszűnne az a korlátozás, amely bizonyos költségvetési és adóügyekben korlátozza az Alkotmánybíróság vizsgálati lehetőségét. 
  • A közpénz védelmének erősítése. A módosítás hatályon kívül helyezné a közpénz jelenlegi, szűkítő alaptörvényi meghatározását.
  • Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.

A módosítás célja tehát az, hogy Magyarországon állítólag újra működjenek a jogállami garanciák. Ami Brüsszel kifejezett elvárása.

Megjelent a Magyar Közlönyben a 16. Alaptörvény-módosítás

Megjelent a Magyar Közlöny hétfői számában Magyarország Alaptörvényének egységes szerkezetű szövege. A dokumentumban szerepelnek az Alaptörvény tizenhatodik módosításával átvezetett változások is, melyről bővebben itt olvashat.

 

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