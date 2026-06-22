Szinte teljesen eltüntetné a jelenlegi ellenzéki frakciókat a Tisza-kormány az Alaptörvény 17. módosításával

A Tisza-kormány az Alaptörvény 17. módosításának tervezetéről 2026. június 27. szombatig várjuk a magyar emberek véleményét – olvasható a kormany.hu-n.

A Tisza-kormány társadalmi párbeszédet kezdeményezett az Alaptörvény 17. módosításáról Forrás: Facebook/Magyarország kormánya

A Tisza-kormány álláspontja szerint a 2011. április 25-én elfogadott Alaptörvény már nem tölti be azt a funkciót, melyre hivatott volna, ezért van szükség az újabb változtatásra,

amíg egy valóban közös új alkotmányt tud az Országgyűlés elfogadni.”

A jogállami demokrácia működéséhez elengedhetetlen változtatások a Magyar Péter vezette Tisza-kormány szerint a következők:

Időkorlát az országgyűlési képviselőknek. Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be ezt a tisztséget.

A köztársasági elnök megbízatásának rendezése. A hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne, az Országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana.

Függetlenebb Alkotmánybíróság. A módosítás újra bevezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Az Alkotmánybíróság tagjai ezentúl saját tagjaik közül választhatnának elnököt.

Erősebb bírói önigazgatás. A bírák nagyobb szerepet kapnának az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének kiválasztásában és elszámoltathatóságában.

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása.

Kevesebb sarkalatos törvény. Csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell.

Az Alkotmánybíróság teljesebb hatásköre. Megszűnne az a korlátozás, amely bizonyos költségvetési és adóügyekben korlátozza az Alkotmánybíróság vizsgálati lehetőségét.

A közpénz védelmének erősítése. A módosítás hatályon kívül helyezné a közpénz jelenlegi, szűkítő alaptörvényi meghatározását.

Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.

A módosítás célja tehát az, hogy Magyarországon állítólag újra működjenek a jogállami garanciák. Ami Brüsszel kifejezett elvárása.

Megjelent a Magyar Közlönyben a 16. Alaptörvény-módosítás

Megjelent a Magyar Közlöny hétfői számában Magyarország Alaptörvényének egységes szerkezetű szövege. A dokumentumban szerepelnek az Alaptörvény tizenhatodik módosításával átvezetett változások is, melyről bővebben itt olvashat.