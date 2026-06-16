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Tisza-kormány

Komoly késésben van a Tisza-kormány az augusztus 20-i ünnepség szervezésével

45 perce
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Két hónappal az államalapítás ünnepe előtt még mindig sok a kérdőjel az augusztus 20-i rendezvények körül – írta meg a Magyar Nemzet. Kovács Zoltán szerint egy ekkora volumenű esemény előkészítését már az előző év őszén el kell kezdeni, ezért a Tisza-kormány jelentős késésben van.
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Tisza-kormányKovács ZoltánSzent-István napikésésaugusztus 20. tűzijátékMagyar Péter

Nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Kovács Zoltán korábbi nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, miután a Tisza-kormány jelezte: idén is lesz augusztus 20-i tűzijáték, ám kisebb és olcsóbb formában. A korábbi Operatív Törzs vezetője szerint azonban nem a méret a legnagyobb kérdés, hanem az, hogy a szervezés jelentős csúszásban van. Mint fogalmazott: 

Tisza-kormány
A Tisza-kormány csipkedheti magát, ha még idén tűzijátékot akar rendezni (Forrás: Magyar Nemzet)

Két hónappal, egy ilyen méretű rendezvény esetén, még ha nem is lesz olyan volumenű, mint amit az elmúlt 16 évben a magyarok megszokhattak, igencsak el van késve a szervezéssel a Tisza-kormány.”

Egy évvel korábban kezdődik a munka

Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy az augusztus 20-i ünnepségsorozat előkészítése valójában akkor indul, amikor az előző rendezvény véget ér. Az egykori államtitkár szerint a Szent István-napi programsorozat Magyarország legnépszerűbb nemzeti ünnepe, amely évente több millió látogatót vonz a fővárosba. Rámutatott arra is, hogy a rendezvény megszervezése rendkívül összetett feladat: 

Az engedélyek beszerzése, a területfoglalások, a biztonsági előkészületek és a közbeszerzési eljárások hosszú hónapokat vesznek igénybe. 

Véleménye szerint még egy szerényebb költségvetésű rendezvény esetében sem lehet az előkészítési időszakot jelentősen lerövidíteni.

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Az előző kormány már tavaly megkezdte az előkészületeket

Kovács Zoltán felidézte, hogy az előző kormány már tavaly szeptemberben megkezdte az augusztus 20-i ünnepségekhez kapcsolódó szervezési munkát. 

Állítása szerint a Tisza-kormány nem folytatta az előkészített folyamatokat, miközben továbbra sem látható, hogy létrejött volna az a koordinációs rendszer, amely korábban biztosította az események zavartalan lebonyolítását.

A volt államtitkár szerint különösen fontos lenne egy olyan operatív törzs működése, amelyben valamennyi érintett hatóság, intézmény és szakmai szereplő képviselteti magát. Hozzátette: az augusztus 20-i ünnepségek minden eleme komoly biztonsági kihívásokat jelent, ezért a megfelelő előkészítés és koordináció elengedhetetlen a rendezvény sikeres lebonyolításához.

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