Komoly késésben van a Tisza-kormány az augusztus 20-i ünnepség szervezésével

Nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Kovács Zoltán korábbi nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, miután a Tisza-kormány jelezte: idén is lesz augusztus 20-i tűzijáték, ám kisebb és olcsóbb formában. A korábbi Operatív Törzs vezetője szerint azonban nem a méret a legnagyobb kérdés, hanem az, hogy a szervezés jelentős csúszásban van. Mint fogalmazott:
Két hónappal, egy ilyen méretű rendezvény esetén, még ha nem is lesz olyan volumenű, mint amit az elmúlt 16 évben a magyarok megszokhattak, igencsak el van késve a szervezéssel a Tisza-kormány.”
Egy évvel korábban kezdődik a munka
Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy az augusztus 20-i ünnepségsorozat előkészítése valójában akkor indul, amikor az előző rendezvény véget ér. Az egykori államtitkár szerint a Szent István-napi programsorozat Magyarország legnépszerűbb nemzeti ünnepe, amely évente több millió látogatót vonz a fővárosba. Rámutatott arra is, hogy a rendezvény megszervezése rendkívül összetett feladat:
Az engedélyek beszerzése, a területfoglalások, a biztonsági előkészületek és a közbeszerzési eljárások hosszú hónapokat vesznek igénybe.
Véleménye szerint még egy szerényebb költségvetésű rendezvény esetében sem lehet az előkészítési időszakot jelentősen lerövidíteni.
Az előző kormány már tavaly megkezdte az előkészületeket
Kovács Zoltán felidézte, hogy az előző kormány már tavaly szeptemberben megkezdte az augusztus 20-i ünnepségekhez kapcsolódó szervezési munkát.
Állítása szerint a Tisza-kormány nem folytatta az előkészített folyamatokat, miközben továbbra sem látható, hogy létrejött volna az a koordinációs rendszer, amely korábban biztosította az események zavartalan lebonyolítását.
A volt államtitkár szerint különösen fontos lenne egy olyan operatív törzs működése, amelyben valamennyi érintett hatóság, intézmény és szakmai szereplő képviselteti magát. Hozzátette: az augusztus 20-i ünnepségek minden eleme komoly biztonsági kihívásokat jelent, ezért a megfelelő előkészítés és koordináció elengedhetetlen a rendezvény sikeres lebonyolításához.