Komoly késésben van a Tisza-kormány az augusztus 20-i ünnepség szervezésével

Nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Kovács Zoltán korábbi nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, miután a Tisza-kormány jelezte: idén is lesz augusztus 20-i tűzijáték, ám kisebb és olcsóbb formában. A korábbi Operatív Törzs vezetője szerint azonban nem a méret a legnagyobb kérdés, hanem az, hogy a szervezés jelentős csúszásban van. Mint fogalmazott:

A Tisza-kormány csipkedheti magát, ha még idén tűzijátékot akar rendezni (Forrás: Magyar Nemzet)

Két hónappal, egy ilyen méretű rendezvény esetén, még ha nem is lesz olyan volumenű, mint amit az elmúlt 16 évben a magyarok megszokhattak, igencsak el van késve a szervezéssel a Tisza-kormány.”

Egy évvel korábban kezdődik a munka

Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy az augusztus 20-i ünnepségsorozat előkészítése valójában akkor indul, amikor az előző rendezvény véget ér. Az egykori államtitkár szerint a Szent István-napi programsorozat Magyarország legnépszerűbb nemzeti ünnepe, amely évente több millió látogatót vonz a fővárosba. Rámutatott arra is, hogy a rendezvény megszervezése rendkívül összetett feladat:

Az engedélyek beszerzése, a területfoglalások, a biztonsági előkészületek és a közbeszerzési eljárások hosszú hónapokat vesznek igénybe.

Véleménye szerint még egy szerényebb költségvetésű rendezvény esetében sem lehet az előkészítési időszakot jelentősen lerövidíteni.