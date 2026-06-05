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Tisza-kormány

Katasztrófát okozhat az azbesztszennyezett kőtörmelék – miért nem lép a Tisza-kormány?

40 perce
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Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb környezeti katasztrófája fenyeget a Dunántúlon, miután egyes osztrák kőbányákból – az osztrák kormány tudtával – egy brüsszeli kiskaput kihasználva, mérgező azbesztet tartalmazó murvát szállítottak Magyarországra. A Tisza-kormány mégsem követeli Ausztriától, hogy szállítsa vissza a nyugati vármegyékbe szállított, rákkeltő kőtörmeléket. A botrányos ügynek az Ellenpont járt utána.
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Tisza-kormányegészségügyEllenpontazbeszt-ügyGreenpeacekörnyezetszennyezésAusztriakörnyezetkárosítás

A magyar hatóságok a brüsszeli szabályok miatt egészen idén áprilisig nem is tudhattak a szennyezett kőzúzalék-szállítmányokról, azokat ugyanis nem vizsgálhatták. Az április 12-i választás után a Greenpeace jelentéséből derült ki, hogy azbeszttel szennyezett kőtörmelék érkezett Magyarországra, a Tisza-kormány azonban azóta szinte semmit nem tett, ami az embereket megnyugtatná. Annak ellenére, hogy már 250 magyar település érintett az ügyben – írja az Ellenpont.

Tisza-kormány
Öt ausztriai kőbányából érkezhetett azbeszttel szennyezett zúzott kavics magyar településekre, kérdés, hogy mit tesz a Tisza-kormány (forrás: Facebook/Greenpeace Magyarország)

A Tisza-kormány passzivitása

Az Ellenpont cikkében felsorolja, hogy a Tisza-kormányban kiknek kellene (vagy kellett volna) fellépniük a magyar emberek védelmében, hogy minél gyorsabban megszabaduljanak a veszélyes szennyező anyagtól:

  • Magyar Péter miniszterelnök, aki amikor protokoll-látogatáson Ausztriában járt, nem követelte, hogy az osztrákok szállítsák vissza az azbeszttel szennyezett kőzúzalékot (a Greenpeace is erre szólította fel).
  • Gajdos László élő környezetért felelős miniszter semmilyen érdemi intézkedést nem hozott, megelégedett azzal, hogy több szállítmány nem érkezhet az érintett osztrák bányákból.
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyáltalán nem foglalkozik a kérdéssel, pedig a szennyezésmentesítésnek konkrét egészségügyi szabályok alapján kellene történnie. Az azbeszt ugyanis tüdő-, gége-, gyomor- és mellhártyarákot is okozhat, sok más betegség mellett.

A példátlan mértékű környezetszennyezés hátteréről az Ellenpont cikkében olvashat további részleteket.

 

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