Katasztrófát okozhat az azbesztszennyezett kőtörmelék – miért nem lép a Tisza-kormány?

A magyar hatóságok – a brüsszeli szabályok miatt – egészen idén áprilisig nem is tudhattak a szennyezett kőzúzalék-szállítmányokról, azokat ugyanis nem vizsgálhatták. Az április 12-i választás után a Greenpeace jelentéséből derült ki, hogy azbeszttel szennyezett kőtörmelék érkezett Magyarországra, a Tisza-kormány azonban azóta szinte semmit nem tett, ami az embereket megnyugtatná. Annak ellenére, hogy már 250 magyar település érintett az ügyben – írja az Ellenpont.
A Tisza-kormány passzivitása
Az Ellenpont cikkében felsorolja, hogy a Tisza-kormányban kiknek kellene (vagy kellett volna) fellépniük a magyar emberek védelmében, hogy minél gyorsabban megszabaduljanak a veszélyes szennyező anyagtól:
- Magyar Péter miniszterelnök, aki amikor protokoll-látogatáson Ausztriában járt, nem követelte, hogy az osztrákok szállítsák vissza az azbeszttel szennyezett kőzúzalékot (a Greenpeace is erre szólította fel).
- Gajdos László élő környezetért felelős miniszter semmilyen érdemi intézkedést nem hozott, megelégedett azzal, hogy több szállítmány nem érkezhet az érintett osztrák bányákból.
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyáltalán nem foglalkozik a kérdéssel, pedig a szennyezésmentesítésnek konkrét egészségügyi szabályok alapján kellene történnie. Az azbeszt ugyanis tüdő-, gége-, gyomor- és mellhártyarákot is okozhat, sok más betegség mellett.
A példátlan mértékű környezetszennyezés hátteréről az Ellenpont cikkében olvashat további részleteket.