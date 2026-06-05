Katasztrófát okozhat az azbesztszennyezett kőtörmelék – miért nem lép a Tisza-kormány?

A magyar hatóságok – a brüsszeli szabályok miatt – egészen idén áprilisig nem is tudhattak a szennyezett kőzúzalék-szállítmányokról, azokat ugyanis nem vizsgálhatták. Az április 12-i választás után a Greenpeace jelentéséből derült ki, hogy azbeszttel szennyezett kőtörmelék érkezett Magyarországra, a Tisza-kormány azonban azóta szinte semmit nem tett, ami az embereket megnyugtatná. Annak ellenére, hogy már 250 magyar település érintett az ügyben – írja az Ellenpont.

Öt ausztriai kőbányából érkezhetett azbeszttel szennyezett zúzott kavics magyar településekre, kérdés, hogy mit tesz a Tisza-kormány (forrás: Facebook/Greenpeace Magyarország)

A Tisza-kormány passzivitása

Az Ellenpont cikkében felsorolja, hogy a Tisza-kormányban kiknek kellene (vagy kellett volna) fellépniük a magyar emberek védelmében, hogy minél gyorsabban megszabaduljanak a veszélyes szennyező anyagtól:

Magyar Péter miniszterelnök, aki amikor protokoll-látogatáson Ausztriában járt, nem követelte, hogy az osztrákok szállítsák vissza az azbeszttel szennyezett kőzúzalékot (a Greenpeace is erre szólította fel).

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter semmilyen érdemi intézkedést nem hozott, megelégedett azzal, hogy több szállítmány nem érkezhet az érintett osztrák bányákból.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyáltalán nem foglalkozik a kérdéssel, pedig a szennyezésmentesítésnek konkrét egészségügyi szabályok alapján kellene történnie. Az azbeszt ugyanis tüdő-, gége-, gyomor- és mellhártyarákot is okozhat, sok más betegség mellett.

A példátlan mértékű környezetszennyezés hátteréről az Ellenpont cikkében olvashat további részleteket.