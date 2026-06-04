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Sorra dőlnek meg a Tisza-kormány gazdasági ígéretei

57 perce
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Az új kormány miniszterei, sőt maga Magyar Péter miniszterelnök sem képes korábbi ígéreteit, a választók felé tett vállalásait betartani. Egyre jobban körvonalazódik, hogy ezeket a kampányígéreteket a Tisza-kormány nem tudja a valóság talaján tartani; nem hajtották végre sem a délkelet-ázsiai vendégmunkások kitiltására, sem a 480 forintos benzinár bevezetésére irányuló tervüket.
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Hír TVkampányígéretvendégmunkásüzemanyagárTisza-kormányMagyar Péter

Még a saját maguk által kiszabott határidőkkel is bajban van a Tisza-kormány: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter még februárban szellőztetett meg részleteket a Tisza Párt programjából, az egyik passzus szerint június 1-jei hatállyal megígérték az EU-n kívülről érkező vendégmunkások kitiltását Magyarországról. Az Economix erre vonatkozó kérdésére azonban a Miniszterelnökség nem adott érdemi választ. A gazdasági és energetikai miniszter konkrétan úgy fogalmazott: „Kétezer-huszonhat június elsejétől megtiltjuk a külföldi vendégmunkások tömeges foglalkoztatását” – számolt be a Hír TV.

Újabb kampányígéretébe bukott bele a Tisza-kormány (Forrás: Facebook/Magyar Péter)
Újabb kampányígéretébe bukott bele a Tisza-kormány (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A jelek szerint azonban a Tisza-kormánynak ezt az ígéretét nem sikerült teljesítenie

Újságírói megkeresésre azt a választ küldték, hogy amint lesz konkrétum az ügyben, keresni fogják a szóban forgó gazdasági portált. De nem csak ebben a kérdésben jutottak vakvágányra.

Magyar Péter a kampányban például a 480 forintos rögzített benzinárért lobbizott, de ebben a témában sem történt változás. A miniszterelnök az üzemanyagár-csökkentésről szóló javaslatuk után azzal magyarázkodott, hogy a 480 forintos literenkénti benzinár a világpiaci árak változása miatt nem kivitelezhető.

 

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