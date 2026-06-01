Döbbenetes jelenet: üvöltő tiszás miniszter

Még alig alakult meg a Tisza-kormány és kezdtek el dolgozni a miniszterek, már most olyan idegállapotban vannak, mintha évek óta szünet nélkül munkálkodnának. Szavakban a demokráciát éltetik és az élharcosainak tartják magukat, de a gyakorlatban rendkívül agresszív módon reagálnak minden kérdésre és kritikára. A kormányzás első heteiben világosan kiderült, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere rettenetesen feldühíti őket, amikor a működését a saját bőrükön tapasztalják. Ennek egy látványos példáját mutatta be Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalára feltett videóban, amelyen az látszik, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter magából kikelve üvölt Máthé Zsuzsával, a KDNP képviselőjével.

Hegedűs Zsolt, a Tisza-kormány egészségügyi minisztere magából kikelve üvöltött az Országgyűlés ülésén Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselővel (forrás: Facebook/Hegedű Zsolt)

A Tisza-kormány az agresszióra épít

Máthé Zsuzsa bűne mindössze annyi volt, hogy az ún. szívhangrendelettel kapcsolatban kért egyértelmű állásfoglalást a minisztertől, aki a meghallgatása során abortuszkérdésekben rendre kitérő választ adott, miközben vallásos neveltetését hangsúlyozta és fontos egyházi pozíciókat betöltő felmenőivel hivalkodott – ismertette Takács Péter a parlamenti eseményeket.

Majd felhívta a figyelmet arra, hogy lehet a korábbi kormány döntéseivel egyet nem érteni, lehet szakmai alapon vitatkozni, lehet kritizálni, de ezt a minősíthetetlen viselkedést egy képviselő hölggyel szemben nem engedheti meg magának, keresztyén emberként pláne nem.

Több tiszteletet a Háznak és a nőknek!"

– szólította fel Takács Péter a tiszás minisztert.