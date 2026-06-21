Újabb három helyettes államtitkár a Tisza-kormányban

Nagy örömmel mutatom be nektek dr. Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár helyettes államtitkár jelöltjeit” – jelentette be, látássérülteknek külön is jegyezve, Kátai-Németh Vilmos, a Tisza-kormány szociális és családügyi minisztere az új helyettes államtitkárokat Facebook-oldalán vasárnap.

Bódy Éva (b1), a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért, Dr. Sziklai István (b2) a szociálpolitikáért, dr. Makay Zsuzsanna (j1) pedig a családpolitikáért felel majd a Tisza-kormányban.

Fotó: Facebook/Kátai-Németh Vilmos

A miniszter bejegyzésében megnevezi a jelölteket, akik:

Bódy Éva, a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért,

Dr. Sziklai István a szociálpolitikáért,

dr. Makay Zsuzsanna pedig a családpolitikáért

felel majd a tárcánál.

Az új helyettes államtitkárok már biztosan jól jártak, hiszen emlékezetes,

a Tisza-kormány azt ígérte, a szociális dolgozók fognak béremelést kapni, az eddig még nem történt meg, de a helyettes államtitkároké igen.

Úgy tűnik, a Tisza-kormánynál idáig tartott az önmagukon spórolás, a bércsökkentés, a kisebb állami kiadások ígérete – írta Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője korábban.

Nagy bejelentést tett a Tisza-kormány minisztere, de egy fontos tényt nem említett

Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban – jelentette be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelem működését nem rendészeti, hanem szakmai eszközökkel kell segíteni. Kátai-Németh Vilmos szerint ezért a gyermekotthonokban a rendőri jelenlét helyett képzett szakemberekre és hatékony szakmai támogatásra van szükség. A Magyar Nemzet ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy

a tavaly decemberben elrendelt változtatások nem a gyermekotthonokra, hanem a javítóintézetekre vonatkoztak. A döntést a Szőlő utcai intézményben kialakult helyzet előzte meg.

A vonatkozó rendelet alapján a javítóintézetek irányítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához került. Ezekben az intézményekben olyan fiatalkorúak tartózkodnak, akik előzetes letartóztatás alatt állnak vagy jogerős bírósági döntés alapján töltik büntetésüket.

Egyelőre kevés konkrétum érkezett a gyermekvédelem tárgyában is

A gyermekvédelem a Tisza Párt egyik hangsúlyos kampánytémája volt, a választási ígéretek között pedig gyors és hatékony intézkedések szerepeltek.

Az új kormány hivatalba lépése után azonban a területért felelős minisztérium csak június 3-án alakult meg.

A lap szerint a tárca eddigi leglátványosabb lépése egy, a sajtónak szóló érzékenyítő üzenet volt. Közben a gyermekvédelmi rendszer helyzetével kapcsolatban továbbra is sokan várnak részletes szakmai programot és konkrét intézkedéseket az új vezetéstől.