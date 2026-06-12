Brutális csapás jöhet 216 ezer családnak: a Tisza megszüntetheti Orbán Viktor egyik legfontosabb intézkedését

A Tisza-kormány szeptember végével megszüntetheti a jelzáloghitelekre érvényes kamatstopot, amely több mint 200 ezer magyar család számára jelent védelmet a magasabb törlesztőrészletekkel szemben. A kormány szándékára a Pénzügyminisztérium törvényjavaslatának indoklásából derült fény.

Magyar Péter elfelejtett beszámolni arról, hogy a Tisza-kormány a jelzáloghitelek kamatstopjának eltörlésére készül

(Fotó: Polyák Attila)

Erről elfelejtett beszámolni a Tisza-kormány a kamatstop eltörléséről

Ez 216 ezer családot érint hátrányosan. Előre szóltunk, hogy ha a pénzügyminisztert az Erste Bank delegálja, annak a végén a magyar családok isszák meg a levét

– reagált a Fidesz-frakció közleményében.

A tárca indoklása szerint a 2022 elején bevezetett referencia-kamatstop jelenlegi formájában nem tartható fenn, ezért azt 2026. szeptember 30-ával megszüntetnék. A minisztérium ugyanakkor jelezte, hogy addig kidolgozzák a ténylegesen rászoruló adósok számára nyújtandó megoldást.

A kamatstop megszüntetése összesen 216 ezer lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződést érinthet. Ez az összes ilyen típusú hitelszerződés mintegy 26 százalékát jelenti, vagyis minden negyedik érintett hitelre hatással lehet a változás.

A Magyar Nemzeti Bank 2025 végi adatai alapján 604 milliárd forintnyi lakáscélú és 244 milliárd forintnyi szabad felhasználású jelzáloghitel tartozik a kamatstop hatálya alá. Az érintett hitelállomány összesen 848 milliárd forintot tesz ki, ami a teljes jelzáloghitel-állomány 11 százaléka.

Az MNB pénzügyi stabilitási jelentése szerint az érintettek között mintegy 19 ezer sérülékeny adós található. Esetükben 164 milliárd forintnyi kamatstopos jelzáloghitel-állományról és további 110 milliárd forint egyéb hitelről van szó.

A kamatstop jövője azért is vált kiemelt kérdéssé, mert a korábbi szabályozás alapján az intézkedés 2026. június 30-án lejárt volna, azonban az előző kormány áprilisban határozatlan időre meghosszabbította azt. Ugyanebben a rendeletben az árrésstopok és az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentésének lejárati határidejét is kivezették a jogszabályból.

A Bankmonitor elemzése szerint az akkori módosítás azt jelentette, hogy a kamatstop, az árrésstop és az üzemanyagárakat érintő kedvezmények végső lejárati ideje kikerült a szabályozásból. A mostani törvényjavaslat azonban ismét konkrét dátumot határoz meg a kamatstop megszüntetésére.