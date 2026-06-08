Így játssza ki a Tisza-kormány az egyik legfőbb kampányígéretét

Az eddigi fontosabb előterjesztések nem kormányzati javaslatként, hanem egyéni képviselői indítványként kerültek az Országgyűlés elé. Ebben az esetben pedig a jogszabályok nem írják elő a társadalmi egyeztetés lefolytatását, így a Tisza-kormány megkerülheti az egyik legfontosabb ígéretének betartását – írta a Magyar Nemzet.
A Tisza-kormány terveiről nem szerepeltek részletek a programban
A Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígérete a társadalmi egyeztetések rendszerének megerősítése volt, a gyakorlatban azonban ennek egyelőre kevés nyoma látszik. A választási programban többször is hangsúlyozták a szakmai és társadalmi párbeszéd fontosságát, valamint azt ígérték, hogy széles körű egyeztetés alapján dolgoznak ki új alkotmánytervezetet.
Ehhez képest nem új alkotmány készül, hanem a meglévő alaptörvény módosítására tesznek kísérletet. Az első nagy visszhangot kiváltó javaslat a miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról szólt, amelyet Melléthei-Barna Márton és Hantosi István nyújtott be. Az előterjesztés szerint a nyolcéves korlát számításakor az 1990 után betöltött miniszterelnöki megbízatásokat is figyelembe vennék, ami gyakorlatilag kizárná Orbán Viktort a jövőbeni miniszterelnöki tisztség betöltéséből.
Bár a Tisza programjában valóban szerepelt a miniszterelnöki mandátum két ciklusban történő maximalizálása,
arról nem esett szó, hogy ezt visszamenőleges hatállyal vezetnék be.
A választók így nem ismerhették meg a konkrét szabályozási elképzeléseket.
A választások után Magyar Péter már egyértelművé tette, hogy a korlátozást visszaható módon alkalmaznák, ugyanakkor korábbi sajtótájékoztatóin a témával kapcsolatos kérdésekre nem adott egyértelmű választ.
A következő alaptörvény-módosítás Sulyok Tamás köztársasági elnök helyzetét érintheti.
Az erről szóló kezdeményezést várhatóan szintén önálló képviselői indítványként nyújtják be, ami azért jelentős, mert ebben az esetben nem szükséges társadalmi egyeztetést lefolytatni. A Tisza programjában ugyanakkor az államfő leváltatásának kérdése sem szerepelt.
A közmédia ügyében is megkerülnék az egyeztetést
A társadalmi egyeztetés hiánya miatt a Tisza korábbi szövetségesei közül is érkeztek kritikák. Többen kifogásolták, hogy a közmédia átalakításáról szóló terveket szélesebb szakmai és társadalmi konzultáció nélkül készítik elő.
A Tisza vezetői ugyan jelezték, hogy a közmédia jövőjéről később társadalmi egyeztetést indítanak, ennek azonban egyelőre nincs látható nyoma.
Emellett vitákat váltott ki az is, hogy Tarr Zoltán kapott megbízást a közmédia átvilágítására, miközben a vonatkozó jogszabályok alapján a kormány nem folytathat vizsgálatot az MTVA-nál.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a közszolgálati médiarendszer és a kormányzat közötti szükséges függetlenséget minden esetben tiszteletben kell tartani.
Az NMHH arra is utalt, hogy jelenleg nem látják egyértelműen, milyen jogi alapon lehetne költségvetési biztost kijelölni az általuk érintett szervezetekhez.