Így játssza ki a Tisza-kormány az egyik legfőbb kampányígéretét

Az eddigi fontosabb előterjesztések nem kormányzati javaslatként, hanem egyéni képviselői indítványként kerültek az Országgyűlés elé. Ebben az esetben pedig a jogszabályok nem írják elő a társadalmi egyeztetés lefolytatását, így a Tisza-kormány megkerülheti az egyik legfontosabb ígéretének betartását – írta a Magyar Nemzet.

Trükközve igyekszik megkerülni saját választási ígéretét a Tisza-kormány (Fotó: Havran Zoltán)

A Tisza-kormány terveiről nem szerepeltek részletek a programban

A Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígérete a társadalmi egyeztetések rendszerének megerősítése volt, a gyakorlatban azonban ennek egyelőre kevés nyoma látszik. A választási programban többször is hangsúlyozták a szakmai és társadalmi párbeszéd fontosságát, valamint azt ígérték, hogy széles körű egyeztetés alapján dolgoznak ki új alkotmánytervezetet.

Ehhez képest nem új alkotmány készül, hanem a meglévő alaptörvény módosítására tesznek kísérletet. Az első nagy visszhangot kiváltó javaslat a miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról szólt, amelyet Melléthei-Barna Márton és Hantosi István nyújtott be. Az előterjesztés szerint a nyolcéves korlát számításakor az 1990 után betöltött miniszterelnöki megbízatásokat is figyelembe vennék, ami gyakorlatilag kizárná Orbán Viktort a jövőbeni miniszterelnöki tisztség betöltéséből.

Bár a Tisza programjában valóban szerepelt a miniszterelnöki mandátum két ciklusban történő maximalizálása,

arról nem esett szó, hogy ezt visszamenőleges hatállyal vezetnék be.

A választók így nem ismerhették meg a konkrét szabályozási elképzeléseket.

A választások után Magyar Péter már egyértelművé tette, hogy a korlátozást visszaható módon alkalmaznák, ugyanakkor korábbi sajtótájékoztatóin a témával kapcsolatos kérdésekre nem adott egyértelmű választ.

A következő alaptörvény-módosítás Sulyok Tamás köztársasági elnök helyzetét érintheti.

Az erről szóló kezdeményezést várhatóan szintén önálló képviselői indítványként nyújtják be, ami azért jelentős, mert ebben az esetben nem szükséges társadalmi egyeztetést lefolytatni. A Tisza programjában ugyanakkor az államfő leváltatásának kérdése sem szerepelt.

A közmédia ügyében is megkerülnék az egyeztetést

A társadalmi egyeztetés hiánya miatt a Tisza korábbi szövetségesei közül is érkeztek kritikák. Többen kifogásolták, hogy a közmédia átalakításáról szóló terveket szélesebb szakmai és társadalmi konzultáció nélkül készítik elő.