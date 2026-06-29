Helyettes államtitkárrá nevezték ki Zeller Juditot, a TASZ munkatársát

Zeller Judit 2016 óta dolgozott a TASZ-ban, eddig a szervezet esélyegyenlőségi és önrendelkezési programját vezette. A Tisza-kormány miniszterelnöke a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkárává nevezte ki.

Zeller Judit, az egykori TASZ-os a Tisza-kormány legújabb tagja Forrás: tasz.hu

A Soros-birodalomból a Tisza-kormányba

A TASZ-ról érdemes megemlíteni, hogy a Soros-féle Open Society Foundations jelentős mértékben, anyagilag is támogatta a tevékenységüket. Számos szélsőbaloldali kezdeményezés mellé álltak az elmúlt évtizedben, mint a migráció legalizálása, a drogliberalizáció, az abortusz szabadabbá tétele, az azonos neműek házassága vagy a transzneműek jogainak bővítése.

Zeller Judit egészségügyi, oktatási, adatvédelmi, drogpolitikai ügyekkel, a Covid alatti pedig munkajogi kérdésekkel foglalkozott. Stratégiai pereket és érdekképviseleti ügyeket koordinált, különösen betegjogi, oktatási, gyermekjogi, szülői jogi és magánszféra-ügyekben.

A TASZ a korábbinál összehasonlíthatatlanul jobb együttműködésben bízva, de továbbra is a hatalomtól függetlenül dolgozik”

– állítják.