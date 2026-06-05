Száz nap után kijózanodás? Intő jelek a Tisza-kormány kapcsán

Az országgyűlési képviselő egy friss holland felmérésre hivatkozva arról írt, hogy az új holland kormány támogatói bázisának jelentős részét elveszítette az első száz nap során. Bejegyzésében több olyan problémát is felsorolt, amelyek szerinte a kampányígéretek és a kormányzati teljesítmény közötti szakadékra világítanak rá. Mindez összefüggésbe hozható a Tisza-kormány több mint ezer (!) kampányigéretével.

A képviselő fontos összefüggésre világított rá Rob Jetten holland miniszterelnök és a Tisza-kormány kapcsán (Forrás: YouTube/képernyőkép)

Elolvadt a kezdeti lelkesedés

Németh Balázs hangsúlyozta: a holland választók egyre kevésbé hisznek abban, hogy az új kormány képes lesz megoldani az ország legsúlyosabb problémáit. A szegénység elleni küzdelem, a bevándorlás visszaszorítása és a lakhatási válság kezelése terén mindössze a választók 2-8 százaléka lát érdemi előrelépési lehetőséget. Emellett Rob Jetten miniszterelnök személyes megítélése szintén jelentősen romlott: míg a kormány megalakulásakor a választók nagyjából fele bízott benne, mára ez az arány körülbelül egyharmadra csökkent.