Politikai tisztogatás a rendvédelmi szerveknél: újabb vezetőket váltott le a Tisza-kormány

Folytatódik a vezetői állomány gyökeres átalakítása az állami fegyveres és rendvédelmi szerveknél – írta meg a Mandiner. A legfrissebb döntés értelmében Pósfai Gábor belügyminiszter azonnali hatállyal felmentette Tarcsa Csabát, a Készenléti Rendőrség vezetőjét, helyére pedig Markó Attila István rendőr dandártábornokot nevezte ki. A személycsere újabb állomása annak a folyamatnak, amely a Tisza-kormány hivatalba lépése óta látványos ütemben zajlik.
A Tisza-kormány sorra meneszti a rendőri vezetőket
Nem Tarcsa Csaba az első rendőri vezető, akitől megvált a kabinet. Korábban Magyar Péter visszavonta Balogh János országos rendőrfőkapitány vezetői megbízását, és az Országos Rendőr-főkapitányság élére Mecser Tamás rendőr dandártábornokot nevezte ki. A fővárosi rendőrség élén is változás történt.
Terdik Tamást, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét június elején mentették fel, helyére Baricska Norbert Tamás rendőr ezredes került.
A honvédséget, a mentőket és a katasztrófavédelmet is elérte a hullám
A személycserék nem álltak meg a rendőrségnél.
A honvédségnél Ruszin-Szendi Romulusz kezdeményezésére felmentették Böröndi Gábort, a Magyar Honvédség vezérkari főnökét, helyére pedig Sándor Zsolt altábornagy került.
kormány emellett leváltotta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét is.
Az új vezetők Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok és Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagy lettek.
A változások az Országos Mentőszolgálatot sem kerülték el.
Az egészségügyi miniszter leváltotta a szóvivői feladatokat 2004 óta ellátó Győrfi Pált, helyére Szűcs Brigitta mentőtiszt került. A döntést azzal indokolták, hogy a mentőszolgálatnak „egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szüksége”.
A rendőrségtől a honvédségen át a katasztrófavédelemig és a mentőszolgálatig szinte minden fontos állami szervezetet elértek a politikai tisztogatások. Egyelőre nem látszik, hol ér véget a Tisza-kormány átalakítási hulláma.