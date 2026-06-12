Politikai tisztogatás a rendvédelmi szerveknél: újabb vezetőket váltott le a Tisza-kormány

Folytatódik a vezetői állomány gyökeres átalakítása az állami fegyveres és rendvédelmi szerveknél – írta meg a Mandiner. A legfrissebb döntés értelmében Pósfai Gábor belügyminiszter azonnali hatállyal felmentette Tarcsa Csabát, a Készenléti Rendőrség vezetőjét, helyére pedig Markó Attila István rendőr dandártábornokot nevezte ki. A személycsere újabb állomása annak a folyamatnak, amely a Tisza-kormány hivatalba lépése óta látványos ütemben zajlik.

Pósfai Gábor, a Tisza-kormány belügyminisztere azonnali hatállyal felmentett számos vezetőt a rendvédelmi szerveknél (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Tisza-kormány sorra meneszti a rendőri vezetőket

Nem Tarcsa Csaba az első rendőri vezető, akitől megvált a kabinet. Korábban Magyar Péter visszavonta Balogh János országos rendőrfőkapitány vezetői megbízását, és az Országos Rendőr-főkapitányság élére Mecser Tamás rendőr dandártábornokot nevezte ki. A fővárosi rendőrség élén is változás történt.