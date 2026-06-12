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Tisza-kormány

Politikai tisztogatás a rendvédelmi szerveknél: újabb vezetőket váltott le a Tisza-kormány

1 órája
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Újabb magas rangú rendőri vezetőt mentett fel a Tisza-kormány, ezúttal a Készenléti Rendőrség parancsnokát váltották le. A kabinet megalakulása óta a rendőrségnél, a honvédségnél, a katasztrófavédelemnél, a büntetés-végrehajtásnál és az Országos Mentőszolgálatnál is sorra követik egymást a személycserék – számolt be a Mandiner.
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Folytatódik a vezetői állomány gyökeres átalakítása az állami fegyveres és rendvédelmi szerveknél – írta meg a Mandiner. A legfrissebb döntés értelmében Pósfai Gábor belügyminiszter azonnali hatállyal felmentette Tarcsa Csabát, a Készenléti Rendőrség vezetőjét, helyére pedig Markó Attila István rendőr dandártábornokot nevezte ki. A személycsere újabb állomása annak a folyamatnak, amely a Tisza-kormány hivatalba lépése óta látványos ütemben zajlik.

Tisza-kormány
Pósfai Gábor, a Tisza-kormány belügyminisztere azonnali hatállyal felmentett számos vezetőt a rendvédelmi szerveknél (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Tisza-kormány sorra meneszti a rendőri vezetőket

Nem Tarcsa Csaba az első rendőri vezető, akitől megvált a kabinet. Korábban Magyar Péter visszavonta Balogh János országos rendőrfőkapitány vezetői megbízását, és az Országos Rendőr-főkapitányság élére Mecser Tamás rendőr dandártábornokot nevezte ki. A fővárosi rendőrség élén is változás történt. 

Terdik Tamást, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét június elején mentették fel, helyére Baricska Norbert Tamás rendőr ezredes került.

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A honvédséget, a mentőket és a katasztrófavédelmet is elérte a hullám

A személycserék nem álltak meg a rendőrségnél. 

A honvédségnél Ruszin-Szendi Romulusz kezdeményezésére felmentették Böröndi Gábort, a Magyar Honvédség vezérkari főnökét, helyére pedig Sándor Zsolt altábornagy került.

 kormány emellett leváltotta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét is. 

Az új vezetők Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok és Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagy lettek.

Tisza-kormány
A Tisza-kormány még a méltán közkedvelt Győrfy Pált is menesztette az OMSZ-ből (Fotó: Fehér Gábor / MW archív)

A változások az Országos Mentőszolgálatot sem kerülték el. 

Az egészségügyi miniszter leváltotta a szóvivői feladatokat 2004 óta ellátó Győrfi Pált, helyére Szűcs Brigitta mentőtiszt került. A döntést azzal indokolták, hogy a mentőszolgálatnak „egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szüksége”.

A rendőrségtől a honvédségen át a katasztrófavédelemig és a mentőszolgálatig szinte minden fontos állami szervezetet elértek a politikai tisztogatások. Egyelőre nem látszik, hol ér véget a Tisza-kormány átalakítási hulláma.

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