A kormány továbbra sem válaszol ezekre a kérdésekre, most az Európai Bizottságtól várja a válaszokat a Fidesz

Arra várunk választ az Európai Bizottságtól, hogy feltételül szabták-e ezeket a megszorító lépéseket az uniós forrásokról zajló tárgyalásokon – közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője, miután a Tisza-kormánytól nem kapott válaszokat.

Dömötör Csaba az Európai Bizottsághoz fordult írásbeli kérdéssel, ugyanis a Tisza-kormány nem válaszol a magyar embereket érintő meghatározó kérdésekre

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A politikus hangsúlyozta, azért tőlük várják a választ, mert

a magyar kormány nem adott érdemi tájékoztatást arról, hogy mi is a politikai megállapodás valódi tartalma.

Ez az írásbeli beadvány azért is indokolt, mert Magyar Péter nem ad érdemi tájékoztatást arról, hogy valójában miről is állapodtak meg – hívta fel a figyelmet a politikus, hozzátéve,

a gazdasági ügyekért felelős uniós biztos, Dombrovszkisz úr egyértelművé tette, hogy a korábbi bizottsági ajánlások beépültek az új kormány hivatalos terveibe.

Ezek azok a döntések, amivel a Tisza-kormány meghatározza a magyar emberek életét

Dömötör Csaba elmondta, ennek megfelelően a Tisza és országgyűlési többsége arról döntött, hogy

kivezeti az üzemanyagok védett árazását, és vélhetően belenyúlnak a gáz és áramár támogatások rendszerébe is, sokkal szűkebb szociális energiatámogatási rendszert akarnak

a miniszteri meghallgatáson elhangzott, hogy a mostani általános támogatási rendszer helyett, egy sokkal szűkebb szociális energiatámogatási rendszert akarnak,

szeptemberben megszűnik a lakáshitelekre vonatkozó kamatstop is. Ez akár több tízezer forinttal is megemelheti az érintett családok havi törlesztő részleteit,

kivezeti a kisvállalkozásoknak nyújtott 3%-os kedvezményes hitelt is,

jelentősen csökkenthetik a magyar állampapírok után járó lakossági kamatokat, kérdés, hogy a speciális számlákhoz kapcsolódó adómentesség vajon megmarad-e.

További kérdésként felmerül, hogy a kormány kész teljesíteni a leválást a keleti energia importról, így a nukleáris fűtőelemek keleti importjáról is – tette hozzá, arra hivatkozva, hogy a kormány nyilatkozatai alapján ez vetíthető előre.

Joggal várnak a magyarok válaszokat a feltett kérdésekre, tájékoztatni kell a magyar embereket, hogy

pontosan mi is szerepel az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodásában, és ennek következményeként, milyen megszorító döntések várhatóak?

– tette fel a jogos kérdést Dömötör.