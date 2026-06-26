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kormány

A kormány továbbra sem válaszol ezekre a kérdésekre, most az Európai Bizottságtól várja a válaszokat a Fidesz

1 órája
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A magyar kormány kivezeti a lakáshitelekre vonatkozó kamatstopot, az üzemanyagok védett árazását, és a kisvállalkozások 3 százalékos kedvezményes hitelét is. Várhatóan belenyúlnak az áram- és gázártámogatások rendszerébe is, szűkítve azt, ezért írásbeli beadvánnyal fordulunk az Európai Bizottsághoz – mondta el Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője, miután a Tisza-kormánytól nem kapott válaszokat.
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kormányháttéralkudömötör csabaeurópai bizottság

Arra várunk választ az Európai Bizottságtól, hogy feltételül szabták-e ezeket a megszorító lépéseket az uniós forrásokról zajló tárgyalásokon – közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője, miután a Tisza-kormánytól nem kapott válaszokat.

Dömötör Csaba az Európai Bizottsághoz fordult írásbeli kérdéssel, ugyanis a Tisza-kormány nem válaszol a magyar embereket érintő meghatározó kérdésekre, Csaba Domotor during the plenary session of the European Parliament an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 21th of May 2025. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
Dömötör Csaba az Európai Bizottsághoz fordult írásbeli kérdéssel, ugyanis a Tisza-kormány nem válaszol a magyar embereket érintő meghatározó kérdésekre
Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A politikus hangsúlyozta, azért tőlük várják a választ, mert

a magyar kormány nem adott érdemi tájékoztatást arról, hogy mi is a politikai megállapodás valódi tartalma. 

Ez az írásbeli beadvány azért is indokolt, mert Magyar Péter nem ad érdemi tájékoztatást arról, hogy valójában miről is állapodtak meg – hívta fel a figyelmet a politikus, hozzátéve,

a gazdasági ügyekért felelős uniós biztos, Dombrovszkisz úr egyértelművé tette, hogy a korábbi bizottsági ajánlások beépültek az új kormány hivatalos terveibe.

Ezek azok a döntések, amivel a Tisza-kormány meghatározza a magyar emberek életét

Dömötör Csaba elmondta, ennek megfelelően a Tisza és országgyűlési többsége arról döntött, hogy

  • kivezeti az üzemanyagok védett árazását, és vélhetően belenyúlnak a gáz és áramár támogatások rendszerébe is, sokkal szűkebb szociális energiatámogatási rendszert akarnak
  •  a miniszteri meghallgatáson elhangzott, hogy a mostani általános támogatási rendszer helyett, egy sokkal szűkebb szociális energiatámogatási rendszert akarnak,
  • szeptemberben megszűnik a lakáshitelekre vonatkozó kamatstop is. Ez akár több tízezer forinttal is megemelheti az érintett családok havi törlesztő részleteit,
  • kivezeti a kisvállalkozásoknak nyújtott 3%-os kedvezményes hitelt is,
  • jelentősen csökkenthetik a magyar állampapírok után járó lakossági kamatokat, kérdés, hogy a speciális számlákhoz kapcsolódó adómentesség vajon megmarad-e.

További kérdésként felmerül, hogy a kormány kész teljesíteni a leválást a keleti energia importról, így a nukleáris fűtőelemek keleti importjáról is – tette hozzá, arra hivatkozva, hogy a kormány nyilatkozatai alapján ez vetíthető előre.

Joggal várnak a magyarok válaszokat a feltett kérdésekre, tájékoztatni kell a magyar embereket, hogy

pontosan mi is szerepel az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodásában, és ennek következményeként, milyen megszorító döntések várhatóak?

– tette fel a jogos kérdést Dömötör.

 

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