Vitézy Dávid versenyt fut az idővel az uniós pénzek után

Vitézy Dávid bejelentette, hogy mit tervez a kormány az európai uniós forrásokkal. A Magyar Nemzet által megkérdezett Lentner Csaba rámutatott, hogy a tervek megvalósításához első körben intenzív jogalkotási folyamatra volna szükség. A közgazdász professzor azt is jelezte: nem mindegy a gazdaság szempontjából, hogy ezeket a pénzeket mire költi a Tisza-kormány.

Vitézy Dávid, a Tisza-kormány közlekedési minisztere rendkívül optimistán nyilatkozott az uniós források felhasználásáról, pedig komoly akadályokat kell leküzdenie

(Fotó: Orbán-Katona Domonkos / Orbán-Katona Domonkos)

Az európai uniós források hatását csak komplexitásukban lehet értelmezni. A pénzügyi támogatásokat csak bizonyos feltételek teljesítése esetén hívhatja le a Tisza-kormány. Erre 27 szupermérföldkő és mintegy 400 „sima” mérföldkő teljesítése után kerülhet sor

– mutatott rá Lentner Csaba, akit az európai uniós forrásokkal és a Vitézy Dávid által bejelentett felhasználásukkal kapcsolatban kérdezte a Magyar Nemzet.

A közgazdász professzor hozzátette:

a forrásokhoz kötődik egy időben sürgető felhasználási követelmény és egy erősen kontrollált elszámolási kötelezettség.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter fejlesztési céljainak megvalósulásához első körben intenzív jogalkotási folyamatra van szükség. Ha ez megvalósul, és Brüsszel elfogadja, elegendőnek tartja az új „demokráciatörvényeket”, akkor lehet szó például a beruházási miniszter által beharangozott járműfejlesztésekről és a lakás-, kollégiumberuházásokról, de nem lehet a Vitézy-milliárdokat kiemelni vagy külön megkapni az EU-csomagból – hívta fel a figyelmet Lentner. Hangsúlyozta:

rövid az idő a kivitelezéshez, ráadásul nem elégségesek a jelenlegi építőipari és kivitelezői kapacitások sem.

Fontos kérdés, hogy mire használja fel az uniós forrásokat a Tisza-kormány

A közgazdász professzor arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakosság számára közérzetjavító beruházásoknál fontosabb, hogy az igazi gazdaságélénkítő hatású projektek valósuljanak meg, mert különben

az EU-függőségünk állandósul, vagyis az EU nélkül jottányit sem tudunk előrehaladni.

Az uniós pénzek hazahozatala kapcsán felmerülő kérdésekről a Magyar Nemzet cikkében olvashatnak bővebben.