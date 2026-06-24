Így fog működni Magyar Péter politikai furkósbotja

– A jakobinusok is így kezdték: lefejezték az arisztokratákat és elvették az egyházi vagyont, hogy ne tudjanak támogatni anyagilag semmilyen erőt, amely szembeszállhatna a hatalmukkal – mutatott rá az Origónak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) létrehozása kapcsán Kiszelly Zoltán. A Századvég politológusa kifejtette: a Tisza-kormány a médiatörvénnyel a közszolgálati médiát veszi át, az NVVH-val pedig a nemzeti tőkésosztály gazdasági mozgásterét szűkíti, miközben megfélemlíti annak szereplőit azzal, hogy bárkit eljárás alá vonhat.

Magyar Péter bejelentette az NVVH megalakulását (Fotó: Polyák Attila)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a miniszterelnök az Országgyűlés hétfőre összehívott rendkívüli ülésén bejelentette, megindítják a „Tisztítótűz-műveletet”, amelynek célja elvileg a korrupció felszámolása. Ennek a műveletnek központi szereplője az NVVH, amelynek törvénytervezetét a kormány már társadalmi egyeztetésre is bocsátotta. Az új szervezetnek igencsak széles jogköre lesz: az egyik csoportja például büntetőeljárást megelőző ügycsoport kockázatelemzést fog végezni, így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba – ehhez pedig a rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják, sőt: indíthat majd közvagyonvédelmi és büntetőeljárást is.

Az NVVH pontos tájékoztatást kap majd a NAV-tól azokról a cégekről is, amelyek éves árbevételének 75 százaléka közbeszerzésekből származik, emellett pedig vizsgálhatná az állami és önkormányzati intézmények gazdálkodását, a közpénzek és támogatások felhasználását, az állami vagy önkormányzati tulajdonú cégek vagyonkezelését, valamint az uniós forrásból megvalósuló korábbi, folyamatban lévő vagy tervezett projekteket.

Demokráciákban szokatlan, inkább Keleten jellemző

Kiszelly Zoltán szerint az NVVH intézménye a nyugati demokráciákban igencsak szokatlan, mivel ott a korrupció elleni fellépést jellemzően a meglévő hatóságok – a rendőrség, az ügyészség vagy az adóhatóság – végzik. Hasonló szervezetek inkább Kelet-Európában működnek, például Romániában, ahol szerinte a korrupcióellenes hatóságot „politikai furkósbotként” használták. Példaként említette a román korrupcióellenes hatóság egykori vezetőjét, Laura Codruța Kövesit, aki szerinte a szervezetet az előző ciklus politikusainak „elpucolására” használta, és még olyan székely polgármestereket is letartóztattak, akik nem voltak korruptak.