Fontos állítás bizonyosodott be a Tisza Párttal kapcsolatban

„Nyolc hét alatt tökéletesen bebizonyosodott, hogy nem riogatás, hanem valós figyelmeztetés volt, amit a Tiszával és Ukrajnával kapcsolatban mondtunk a kampányban” – fogalmazott Németh Balázs közösségi oldalán, aki szerint a választások óta eltelt időszak igazolta a korábban megfogalmazott aggályokat.

A Tisza Párttal kapcsolatos álláspontok beigazolódtak Németh Balázs szerint Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A fideszes politikus emlékeztetett arra, hogy vasárnap lesz nyolc hete az országgyűlési választásoknak.

Németh Balázs három pontban sorolta fel azokat a lépéseket, amelyek szerinte alátámasztják ezt az értékelést. Úgy véli, Magyar Péter hozzájárult az ukrán csatlakozási tárgyalások elindításához, feladta az Ukrajnának szánt uniós pénzekkel és fegyverszállítmányokkal kapcsolatos magyar vétót, valamint nyíltan Ukrajna oldalára állt az orosz–ukrán háborúban.

A politikus szerint ezzel Magyarország feladta korábbi semlegességi álláspontját a konfliktusban.

Németh Balázs úgy látja, hogy a külpolitikai irányváltás egyértelműen tetten érhető az elmúlt hetek döntéseiben és nyilatkozataiban.

Bejegyzésében arra is kitért, hogy a Népszava online kiadása szerint Magyarország már semmilyen ügyben nem él vétójogával. A politikus ezt úgy értékelte, hogy a korábban hangoztatott figyelmeztetések beigazolódni látszanak.

Ez az a szituáció, amikor nem örül az ember, hogy igaza lett

– fogalmazott Németh Balázs.