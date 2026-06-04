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Magyar Péter

Fontos állítás bizonyosodott be a Tisza Párttal kapcsolatban

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„Nyolc hét alatt tökéletesen bebizonyosodott, hogy nem riogatás, hanem valós figyelmeztetés volt, amit a Tiszával és Ukrajnával kapcsolatban mondtunk a kampányban” – fogalmazott Németh Balázs közösségi oldalán. A fideszes politikus szerint Magyarország feladta korábbi semlegességi álláspontját.
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Magyar PéterTisza Pártnémeth balázs

„Nyolc hét alatt tökéletesen bebizonyosodott, hogy nem riogatás, hanem valós figyelmeztetés volt, amit a Tiszával és Ukrajnával kapcsolatban mondtunk a kampányban” – fogalmazott Németh Balázs közösségi oldalán, aki szerint a választások óta eltelt időszak igazolta a korábban megfogalmazott aggályokat.

Peter Magyar, Prime Minister of Hungary, holds a press statement alongside Marta Gorog, Minister of Justice, in front of the President's office after meeting with Hungarian President Tamas Sulyok, on June 1, 2026, in Budapest, Hungary. Magyar reiterates his call for the president to resign and mentions potential legal action. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP) Tisza Párt
A Tisza Párttal kapcsolatos álláspontok beigazolódtak Németh Balázs szerint Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A fideszes politikus emlékeztetett arra, hogy vasárnap lesz nyolc hete az országgyűlési választásoknak. 

Németh Balázs három pontban sorolta fel azokat a lépéseket, amelyek szerinte alátámasztják ezt az értékelést. Úgy véli, Magyar Péter hozzájárult az ukrán csatlakozási tárgyalások elindításához, feladta az Ukrajnának szánt uniós pénzekkel és fegyverszállítmányokkal kapcsolatos magyar vétót, valamint nyíltan Ukrajna oldalára állt az orosz–ukrán háborúban.

A politikus szerint ezzel Magyarország feladta korábbi semlegességi álláspontját a konfliktusban.

 Németh Balázs úgy látja, hogy a külpolitikai irányváltás egyértelműen tetten érhető az elmúlt hetek döntéseiben és nyilatkozataiban.

Bejegyzésében arra is kitért, hogy a Népszava online kiadása szerint Magyarország már semmilyen ügyben nem él vétójogával. A politikus ezt úgy értékelte, hogy a korábban hangoztatott figyelmeztetések beigazolódni látszanak.

Ez az a szituáció, amikor nem örül az ember, hogy igaza lett

 – fogalmazott Németh Balázs.

 

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