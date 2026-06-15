Ez lehet a Tisza Párt újabb nagy baklövése: nem működött a jégkármérséklő rendszer

Németh Balázs közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amely állítása szerint a szombati jégverés után készült Bács-Kiskun vármegyében. A politikus azt írta, a helyi gazdáktól származó információk szerint a jégkármérséklő rendszer nem működött a vihar idején.
A Fidesz frakciószóvivője emlékeztetett arra, hogy Bóna Szabolcs agrárminiszter két héttel ezelőtt beszélt a 2018 óta működő jégkármérséklő rendszer felülvizsgálatáról, valamint annak szakmai felügyeletéről. Németh szerint az agrárkamara június elején arról tájékoztatott, hogy az új kormánnyal fennálló finanszírozási vita miatt csak a kiemelten veszélyes időjárási helyzetekben indítják be a rendszert.
A politikus hangsúlyozta, hogy a 2018-ban létrehozott országos jégkármérséklő rendszer célja a nagy méretű jégszemek kialakulásának mérséklése, ezzel pedig a mezőgazdasági és egyéb károk csökkentése. Hozzátette, hogy ehhez a talajgenerátorok működtetésére is szükség van.
Németh Balázs több kérdést is megfogalmazott a történtekkel kapcsolatban. Egyebek mellett arra vár választ, hogy
- valóban nem működött-e a rendszer Bács-Kiskun vármegyében, illetve az ország más térségeiben,
- összefüggésben állhat-e a leállás a finanszírozási problémákkal vagy az agrárminiszter korábbi bejelentésével.
A frakciószóvivő emellett azt is fontosnak tartotta tisztázni, hogy a jelentős károkat elszenvedő gazdálkodók számíthatnak-e állami segítségre a viharkárok után.
A hétvégi vihar több térségben is komoly pusztítást végzett, számos helyről érkeztek beszámolók jégkárokról és mezőgazdasági veszteségekről.