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Ez lehet a Tisza Párt újabb nagy baklövése: nem működött a jégkármérséklő rendszer

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Ez lehet a Tisza Párt újabb nagy baklövése: nem működött a jégkármérséklő rendszer

44 perce
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Valóban nem indították be a jégkármérséklő rendszert Bács-Kiskunban? Ha nem működött a rendszer, ez összefüggésben van-e Bóna Szabolcs agrárminiszter korábbi kijelentésével és a finanszírozási nehézségekkel? Számíthatnak segítségre a károsultak? Ezeket a fontos kérdéseket tette fel Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője a hétvégi jégkárokról szóló beszámolók után.
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Németh Balázs közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amely állítása szerint a szombati jégverés után készült Bács-Kiskun vármegyében. A politikus azt írta, a helyi gazdáktól származó információk szerint a jégkármérséklő rendszer nem működött a vihar idején.

Ez lehet a Tisza Párt első nagy baklövése: elhúzódó viták miatt nem működhetett a jégkármérséklő rendszer
Ez lehet a Tisza Párt első nagy baklövése: elhúzódó viták miatt nem működhetett a jégkármérséklő rendszer 
 Fotó: Hatlaczki Balázs

A Fidesz frakciószóvivője emlékeztetett arra, hogy Bóna Szabolcs agrárminiszter két héttel ezelőtt beszélt a 2018 óta működő jégkármérséklő rendszer felülvizsgálatáról, valamint annak szakmai felügyeletéről. Németh szerint az agrárkamara június elején arról tájékoztatott, hogy az új kormánnyal fennálló finanszírozási vita miatt csak a kiemelten veszélyes időjárási helyzetekben indítják be a rendszert.

A politikus hangsúlyozta, hogy a 2018-ban létrehozott országos jégkármérséklő rendszer célja a nagy méretű jégszemek kialakulásának mérséklése, ezzel pedig a mezőgazdasági és egyéb károk csökkentése. Hozzátette, hogy ehhez a talajgenerátorok működtetésére is szükség van.

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Németh Balázs több kérdést is megfogalmazott a történtekkel kapcsolatban. Egyebek mellett arra vár választ, hogy 

  • valóban nem működött-e a rendszer Bács-Kiskun vármegyében, illetve az ország más térségeiben, 
  • összefüggésben állhat-e a leállás a finanszírozási problémákkal vagy az agrárminiszter korábbi bejelentésével.

A frakciószóvivő emellett azt is fontosnak tartotta tisztázni, hogy a jelentős károkat elszenvedő gazdálkodók számíthatnak-e állami segítségre a viharkárok után.

A hétvégi vihar több térségben is komoly pusztítást végzett, számos helyről érkeztek beszámolók jégkárokról és mezőgazdasági veszteségekről. 

 

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